Rafael Nadal is onder de indruk van de prestaties van Botic van de Zandschulp op Wimbledon. In de aanloop naar de vierde ronde heeft Nadal alleen maar lovende woorden over voor zijn Nederlandse opponent.

"Van de Zandschulp heeft zich afgelopen jaar ongelooflijk ontwikkeld. Hij is een heel goede speler met veel verschillende kwaliteiten", zei Nadal zaterdag na zijn simpele zege op Lorenzo Sonego in de derde ronde van Wimbledon.

Dankzij de overwinning op de Italiaan gaat Nadal maandag met Van de Zandschulp strijden om een plek in de kwartfinales in Londen. De Nederlander bereikte zaterdag de laatste zestien door de Fransman Richard Gasquet in vier sets te verslaan.

Het wordt de tweede keer dat Van de Zandschulp en Nadal tegenover elkaar staan. Hun eerste ontmoeting, dit jaar op Roland Garros, werd in drie sets gewonnen door Nadal.

"Het was een mooie uitdaging op Roland Garros en hij wil nu meer denk ik. Ik zal agressief moeten spelen en minimaal het zelfde niveau moeten halen als vandaag. Hij is een lastige tegenstander, maar ja, we staan in de vierde ronde. Dan moet dat wel", aldus Nadal.

Rafael Nadal maakte indruk tegen Lorenzo Sonego. Rafael Nadal maakte indruk tegen Lorenzo Sonego. Foto: Getty Images

'Was zonder twijfel mijn beste wedstrijd'

Nadal toonde tegen Sonego in de derde ronde een uitstekende vorm. Waar de Spanjaard in de eerste twee partijen op Wimbledon nog een wisselvallige indruk maakte, was hij tegen de Italiaan in drie sets soeverein: 6-1, 6-2 en 6-4.

"Het was zonder twijfel mijn beste wedstrijd", zei Nadal. "Er gingen heel veel dingen beter dan in de voorgaande dagen. Ik was vast beraden, slaagde er goed in agressief te spelen en kon vaak naar het net gaan."

Op Wimbledon jaagt Nadal na overwinningen in Parijs en Melbourne op zijn derde Grand Slam-zege van het jaar. Hoe laat de partij tussen Nadal en Van de Zandschulp maandag van start gaat, is nog onbekend.