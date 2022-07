Botic van de Zandschulp gaat met Rafael Nadal strijden om een plek in de kwartfinales van Wimbledon. De Spanjaard had zaterdagavond weinig te duchten van de Italiaan Lorenzo Sonego: 6-1, 6-2 en 6-4.

De 36-jarige Nadal kwam eigenlijk geen moment in de problemen tegen Sonego. De nummer 54 van de wereld kreeg in de derde set bij een 3-4-stand pas zijn eerste breakkansen en plaatste toen direct een lovebreak, maar dat was uitstel van executie. Nadal brak Sonego direct daarna en serveerde de wedstrijd na in totaal twee uur uit.

Het is de tiende keer dat Nadal zich achtstefinalist mag noemen op Wimbledon. De nummer vier van de wereld hoopt het Grand Slam-toernooi in Londen voor de derde keer te winnen, na eerder succes in 2008 en 2010. Hij verloor de finale drie keer.

In de vierde ronde wacht Nadal een nieuwe confrontatie met Van de Zandschulp. De Veenendaler bereikte eerder op de dag de laatste zestien door de Fransman Richard Gasquet in vier sets te verslaan. Nadal was eerder dit jaar in de derde ronde van Roland Garros nog in drie sets te sterk voor Van de Zandschulp.

'Rafa' schreef het Grand Slam-toernooi in Parijs voor de veertiende keer op zijn naam door de Noor Casper Ruud in de finale te kloppen. Nadal won begin dit jaar ook al de Australian Open, waardoor hij nu op 22 Grand Slam-titels staat.

Novak Djokovic en Roger Federer hebben twee majors minder gewonnen. Djokovic neemt het zondag in de vierde ronde ook op tegen een Nederlander: Tim van Rijthoven.