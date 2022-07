Botic van de Zandschulp vindt het bijzonder dat hij er net als Tim van Rijthoven in is geslaagd om de vierde ronde van Wimbledon te bereiken. Het is voor het eerst in twintig jaar dat er twee Nederlanders de achtste finales van een Grand Slam-toernooi halen.

"Het is heel speciaal om met twee Nederlanders in de vierde ronde te staan", zei Van de Zandschulp na zijn overwinning op Richard Gasquet. "Het is vast een tijd terug dat dat is gebeurd. Als Tim de vierde ronde haalt, dan wil je dat zelf natuurlijk ook. Helaas heb ik vrijdag weinig van hem gezien omdat ik moest inspelen voor het dubbelspel."

In 2002 wisten Sjeng Schalken en Richard Krajicek de kwartfinales van Wimbledon te halen. Schalken verloor toen in vijf sets van de uiteindelijke kampioen Lleyton Hewitt en Krajicek moest in een slopende vijfsetter zijn meerdere erkennen in de Belg Xavier Malisse.

Van de Zandschulp was zaterdag in vier sets (7-5, 2-6, 7-6 (7) en 6-1) te sterk voor Gasquet, de nummer 69 van de wereld. Van Rijthoven versloeg vrijdag Nikoloz Basilashvili. Beide Nederlanders wacht nu een topaffiche: Van de Zandschulp treft Rafael Nadal, Van Rijthoven speelt tegen Novak Djokovic.

'Gasquet blijft een geweldige speler als ballen bij hem komen'

Aan het begin van de partij in de derde ronde had Van de Zandschulp het lastig met Gasquet. Het verzet van de Fransman, die het twee keer tot de halve finales schopte op Wimbledon, was pas gebroken toen Van de Zandschulp op een 2-1-voorsprong in sets kwam.

"In de eerste drie sets was het close en waren we aan elkaar gewaagd", zei Van de Zandschulp. "De tiebreak van de derde set maakte het verschil. Ik had toen de goede spirit en die nam ik mee in de vierde set. Toen ik hem in de laatste set brak, was het over. In de vierde set begon hij het ook fysiek te voelen."

"Gasquet blijft een geweldige speler als de ballen bij hem in de buurt komen. Hij raakt de ballen zo zuiver en leest het spelletje goed. De eerste drie sets waren van een hoog niveau, al waren de omstandigheden lastig omdat de wind alle kanten op ging. In de tweede en derde set raakte ik wat gefrustreerd omdat ik het gevoel had dat ik beter was, maar dat dat niet werd uitgedrukt in de score."

Van de Zandschulp speelde met flink ingepakte vingers, maar dat is volgens hem geen reden tot zorg. "Ik heb last van sneetjes in mijn vingers, maar dat had ik al voor het toernooi."