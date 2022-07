Tim van Rijthoven speelt zondag in de avond op het centercourt tegen Novak Djokovic in de vierde ronde van Wimbledon. De kraker tussen de Nederlandse sensatie en de Serviër is de laatste partij van de dag op de hoofdbaan in Londen.

De wedstrijden op het centercourt beginnen zondag om 14.30 uur Nederlandse tijd. De eerste partij van de dag is een duel tussen Heather Watson en Jule Niemeier in het vrouwenenkelspel. Daarna volgt de krachtmeting tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz bij de mannen.

Het staat daardoor vast dat Van Rijthoven en Djokovic pas in de avond kunnen beginnen aan hun vierderondepartij. De Serviër, de nummer drie van de wereld, speelde tot dusver al zijn wedstrijden op Wimbledon op centercourt.

Het duel met Djokovic is voor Van Rijthoven een bekroning van een ijzersterke periode. De nummer 104 van de wereld schreef enkele weken geleden het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam en kreeg daardoor een wildcard voor Wimbledon, waar hij afrekende met Federico Delbonis, Reilly Opelka en Nikoloz Basilashvili.

Met Botic van de Zandschulp zit er nog een Nederlander bij de laatste zestien van Wimbledon. De Veenendaler, die zaterdag in vier sets afrekende met Richard Gasquet, speelt maandag mogelijk tegen Rafael Nadal voor een plek in de kwartfinales.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat er twee Nederlanders in de vierde ronde van een Grand Slam-toernooi staan. Twintig jaar geleden reikten Richard Krajicek en Sjeng Schalken tot de kwartfinales op Wimbledon.