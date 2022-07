Tweevoudig winnares Petra Kvitová en Roland Garros-finaliste Coco Gauff zijn zaterdag uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. De achttienjarige Gauff verloor op het Londense gras in drie sets (6-7 (4), 6-2 en 6-1) van Amanda Anisimova en Kvitová moest haar meerdere erkennen in Paula Badosa.

De 32-jarige Kvitová dolf na een spannende partij van dik twee uur het onderspit tegen Badosa, de nummer vier van de wereld: 7-5 en 7-6 (4). De Tsjechische heeft de nederlaag voor een groot deel aan zichzelf te wijten: ze verzuimde de eerste set uit te serveren en liet in de tweede set negen breakpoints onbenut.

Kvitová begon nog met vertrouwen aan haar veertiende optreden op Wimbledon, het toernooi dat ze in 2011 en 2014 won. De nummer 26 van de wereld won in de aanloop naar het Grand Slam-toernooi in Londen het WTA 500-toernooi in Eastbourne. Met Badosa al in de derde ronde als tegenstander had Kvitová het niet bepaald getroffen bij de loting.

De 24-jarige Spaanse staat voor de tweede keer in haar loopbaan in de achtste finales van Wimbledon. De nummer vier van de wereld haalde slechts één keer de laatste acht van een Grand Slam-toernooi: vorig jaar op Roland Garros. Dat was ook haar eindstation.

Voor een plek in de kwartfinales van Wimbledon neemt Badosa het op tegen Simona Halep. De Roemeense, die Wimbledon in 2019 won, rekende in de derde ronde af met de Poolse Magdalena Frech: 6-4 en 6-1.

Paula Badosa neemt de felicitaties van Petra Kvitová in ontvangst. Paula Badosa neemt de felicitaties van Petra Kvitová in ontvangst. Foto: Getty Images

Gauff geklopt door Anisimova

Eerder op de dag viel het doek voor Gauff. De als elfde geplaatste Amerikaanse won de eerste set nog wel via een tiebreak, maar daarna ging bijna alles mis bij het supertalent. In totaal pakte ze nog maar drie games tegen haar landgenote Anisimova, de nummer twintig van de plaatsingslijst.

Anisimova pakte de laatste game op love, waarna ze de felicitaties van Gauff in ontvangst nam en van blijdschap met de handen voor haar ogen op het gras ging liggen. In de vierde ronde treft Anisimova de ongeplaatste Française Harmony Tan. Zij was met 6-1 en 6-1 te sterk voor de Britse Katie Boulter.

Vorig jaar kwam Gauff tot de vierde ronde op Wimbledon en daarmee evenaarde ze haar prestatie van 2019. Destijds baarde ze als vijftienjarige opzien door de laatste zestien te halen.

Vorige maand verloor de mondiale nummer twaalf in de eindstrijd op Roland Garros van Iga Swiatek, de nummer één van de wereld.