Botic van de Zandschulp heeft zaterdag net als Tim van Rijthoven de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Nederlander rekende af met tweevoudig halvefinalist Richard Gasquet: 7-5, 2-6, 7-6 (9) en 6-1.

De 26-jarige Van de Zandschulp piekte in de lastige partij op de juiste momenten tegen Gasquet en stapte na twee uur en 41 minuten als winnaar van de baan in Londen. De Veenendaler noteerde in de hele partij liefst 58 winners.

Voor een plek in de kwartfinales wacht Van de Zandschulp mogelijk een kraker met Rafael Nadal. De 22-voudig Grand Slam-winnaar moet dan wel eerst zien af te rekenen met de Italiaan Lorenzo Sonego, de nummer 54 van de wereld. Die partij staat voor het begin van de avond gepland.

Revelatie Van Rijthoven voegde zich vrijdag al bij de laatste zestien op Wimbledon door de Georgiër Nikoloz Basilashvili te verslaan. De geboren Roosendaler, die vorige maand uit het niets het grastoernooi van Rosmalen won, speelt zondag tegen titelverdediger en zesvoudig winnaar Novak Djokovic.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat er twee Nederlanders in de vierde ronde van Wimbledon staan. Twintig jaar geleden reikten Sjeng Schalken en Richard Krajicek tot de kwartfinales op het 'heilige gras'. Dat was ook hun eindstation.

Van de Zandschulp doet dit jaar voor de tweede keer mee aan Wimbledon. De nummer 25 van de wereld haalde vorig jaar bij zijn debuut als qualifier het hoofdschema en schopte het tot de tweede ronde, waarin hij het hoofd moest buigen tegen de latere finalist Matteo Berrettini.

Van de Zandschulp toont weer veerkracht na moeizaam begin

Net als in de zijn tweederondepartij tegen Emil Ruusuvuori ging Van de Zandschulp zaterdag op baan 2 moeizaam van start. De kopman van het Nederlandse tennis serveerde niet goed genoeg en verloor zijn eerste servicegame. Hij stevende af op setverlies, maar Gasquet verzuimde op 5-3 een van zijn vijf setpunten te benutten.

Van de Zandschulp profiteerde optimaal, brak de Fransman op 5-5 en sleepte de eerste set met een lovegame binnen. Gasquet kende op dat moment een mindere fase, maar dat kwam hem niet duur te staan. De halvefinalist van 2007 en 2015 overleefde op 1-1 twee breakpoints en trok de tweede set naar zich toe door twee servicegames van Van de Zandschulp te winnen.

In de derde set lieten de twee tennissers zien zeer aan elkaar gewaagd te zijn. Gasquet herstelde zich van een snelle break en won zijn servicegames wat makkelijker dan eerder in de wedstrijd. In de beslissende tiebreak kwam de routinier zelfs met 5-3 voor, maar Van de Zandschulp herstelde zich knap. Hij won drie punten op rij en beschikte over de langste adem.

Met het veiligstellen van de vierde set was het verzet van Gasquet definitief gebroken. De nummer 69 van de wereld kwam geen moment meer in de buurt van een breakpoint en incasseerde op 1-2 en 1-4 zelf een love break. Van de Zandschulp was oppermachtig won zelfs negentien van de laatste twintig punten en mag zich voor het eerst achtstefinalist noemen op Wimbledon.