Tim van Rijthoven is van plan om zondag op Wimbledon ook te genieten van zijn duel met regerend kampioen Novak Djokovic. De op een wildcard toegelaten Nederlander denkt ten koste van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar zijn negende zege op rij te kunnen boeken.

"Voor het toernooi droomde ik ervan om tegen hem te spelen. Om nu die kans te krijgen, is heel mooi en iets magisch", zegt de 25-jarige nummer 104 van de wereld, die zijn Grand Slam-debuut maakt.

"Toen ik na mijn wedstrijd in de derde ronde in de kleedkamer kwam, maakte ik er al een voorstelling van hoe het zou zijn op het centercourt of court 1. Ik zag mezelf al met een grote glimlach de baan op lopen."

Van Rijthoven is de eerste Nederlander die tegen Djokovic aantreedt sinds Tallon Griekspoor op de US Open van vorig jaar. Griekspoor bleek een maatje te klein en verloor met 6-2, 6-3 en 6-2.

"Met twintig Grand Slam-titels heeft hij megahistorie geschreven. Daar wil je graag een keer tegen spelen", zegt Van Rijthoven. "Alleen had ik die kans niet heel vaak, omdat ik nooit met zo'n grootheid in het schema heb gestaan."

Tim van Rijthoven was vrijdag te sterk voor Nikoloz Basilashvili en versloeg in de eerste twee rondes Federico Delbonis en Reilly Opelka. Foto: AFP

'Ik ga iedere partij in alsof ik de betere speler ben'

Waar Djokovic de afgelopen jaren de ene na de andere titel pakte, maakte de Nederlander moeilijke jaren door. Hij overwoog zelfs te stoppen met tennis, na onder meer een polsblessure en een golferselleboog.

Van Rijthoven zag Djokovic vooral op televisie. "Dat zijn gasten die je wat meer ziet spelen omdat ze overal de finale halen of het toernooi winnen. Het zal heel lastig worden hem te verslaan, omdat hij weinig zwakke punten heeft", zegt hij.

"Maar ik ga iedere wedstrijd in alsof ik de betere speler ben. Die mindset heb ik sinds een paar maanden, ook al is het niet altijd het geval." Van Rijthoven hoopt stiekem op een zege. "Ik heb nooit zo ver gekeken in het schema, dus er zullen wel wat afspraken afgezegd moeten worden."

Het duel tussen Van Rijthoven en de nummer drie van de wereld wordt zondag gespeeld. 'Middle Sunday' was traditiegetrouw een rustdag, maar sinds dit jaar wordt twee weken lang dagelijks getennist.