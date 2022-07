Novak Djokovic is onder de indruk van de opmars van Tim van Rijthoven, die in de vierde ronde op Wimbledon zijn volgende tegenstander is. De zegereeks van de nummer 104 van de wereld tijdens het grasseizoen is de twintigvoudig Grand Slam-winnaar zeker niet ontgaan.

"Ik heb hem hier een paar wedstrijden zien spelen en ook in Nederland, waar hij het ATP-toernooi won. Natuurlijk is hij een van de belangrijkste gespreksonderwerpen hier", zei de de 35-jarige Djokovic.

"Hij heeft dit grasseizoen nog steeds niet verloren en dat is behoorlijk indrukwekkend voor iemand die nog niet zo hoog staat op de wereldranglijst en nog niet had gewonnen op de Tour. In Rosmalen versloeg hij Daniil Medvedev in de finale ook vrij comfortabel."

Djokovic sprak in aanloop naar het duel van zondag al met Igor Sijsling, de coach van Van Rijthoven. "Ik ken zijn coach, want zijn moeder komt uit Servië. Ik ken hem al heel lang, we zijn van dezelfde generatie. Als junior speelden we op dezelfde jeugdtoernooien en we hebben elkaar van de week weer even gesproken."

"Tim ken ik niet zo goed, maar hij heeft een goede service, goede slices en is een allround speler. Hij kan ook snel spelen en naar het net komen. Hopelijk kan ik tegen hem net zo goed beginnen als in mijn afgelopen wedstrijden."

Tim van Rijthoven verraste Nikoloz Basilashvili in de vierde ronde. Tim van Rijthoven verraste Nikoloz Basilashvili in de vierde ronde. Foto: AFP

Van Rijthoven voor het eerst op centercourt of court 1

De wedstrijd tussen Djokovic en Van Rijthoven wordt gespeeld op het centercourt of court 1, banen waar de Serviër al grote successen vierde, maar waar de 25-jarige Nederlander nog nooit op speelde. "Voor alles is een eerste keer en in die situatie hebben we allemaal gezeten", zei de zesvoudig Wimbledon-winnaar.

"Hij zal niet zoveel druk voelen als in de finale in Rosmalen tegen Medvedev. Het lijkt erop dat hij een zelfverzekerde speler is en dat hij de grote podia goed aankan. Hij is op zijn droomvlucht en heeft niet veel te verliezen. Ik weet zeker dat hij een goede carrière zal hebben."

Djokovic en Van Rijthoven staan zondag tegenover elkaar in de vierde ronde. Mocht de Nederlander opnieuw stunten, dan is hij de eerste Nederlandse man in de kwartfinales van Wimbledon sinds Sjeng Schalken in 2004.