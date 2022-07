Tim van Rijthoven werd lange tijd gezien als een grote tennisbelofte die de hoge verwachtingen niet waar wist te maken, maar in een maand tijd is hij alsnog uitgegroeid tot absolute sensatie. Zondag wacht Novak Djokovic voor een plek in de kwartfinales van Wimbledon. "We hebben als tennisbond getwijfeld of we Tim financieel moesten blijven steunen."

Foutjes door de druk of pure onwennigheid; niemand zou het Van Rijthoven kwalijk nemen als hij wat koudwatervrees zou hebben op zijn eerste Grand Slam-toernooi. In plaats daarvan straalt de Nederlander op het 'heilige gras' van Wimbledon de rust uit alsof hij een recreatief potje bij de plaatselijke tennisvereniging aan het afwerken is.

"Ik vond hem soms wel een beetje te relaxed", zei zijn coach Igor Sijsling zelfs tegen persbureau ANP over Van Rijthoven na diens fraaie overwinning op Nikoloz Basilashvili in de derde ronde. Toch werd de Georgiër, de nummer 26 van de wereld, zonder enige moeite in drie sets opzijgezet door de mondiale nummer 104.

Op soms imponerende wijze laat Van Rijthoven de wereld eindelijk zien dat het terecht is dat hem een grote toekomst wordt toegedicht. Dat gebeurt in rap tempo, want de geboren Roosendaler had vier weken geleden nog nooit een ATP-wedstrijd gewonnen. Sinds zijn debuut in Rosmalen, het grastoernooi dat hij uit het niets op zijn naam schreef, is hij acht duels op rij zonder nederlaag. Grote namen als Félix Auger-Aliassime en de mondiale nummer één Daniil Medvedev moesten er al aan geloven.

Zijn opmars komt niet compleet uit de lucht vallen, want Van Rijthoven gold al heel lang als groot talent. In 2014 haalde hij de kwartfinales van het juniorentoernooi van Wimbledon door Andrey Rublev te verslaan, maar de gedroomde profcarrière bleef lange tijd uit. Blessureleed en ander tegenslag zaten hem in de weg. Van Rijthoven won geen toernooien meer en raakte financiële zekerheid kwijt. Hij dacht aan stoppen, maar het bleef bij een overweging.

Tim van Rijthoven schreef in juni historie door het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Tim van Rijthoven schreef in juni historie door het grastoernooi van Rosmalen te winnen. Foto: Getty Images

'Hij heeft dit succes aan zichzelf te danken'

Van Rijthoven zette door, mede dankzij de KNLTB. De Nederlandse tennisbond zag de potentie in het veelbelovende talent en besloot hem (financieel) te blijven steunen, ook toen het er niet meer naar uitzag dat hij zijn belofte zou gaan inlossen. Dat was geen vanzelfsprekendheid.

"Er is wel een moment geweest dat we als bond hebben getwijfeld of we Tim wel moesten blijven steunen", zegt technisch directeur Jacco Eltingh van de tennisbond in gesprek met NU.nl. "Uiteindelijk is hij altijd gemotiveerd geweest en was hij dankbaar. Dat was doorslaggevend voor ons."

"We hebben Tim als bond wel een schop onder zijn kont gegeven, maar dat is ook nodig om succes te behalen. Hij is zelf altijd veel energie blijven steken in zijn carrière, ook financieel. Tennis is een dure sport. Daarin had hij het zonder de steun van de bond ook niet kunnen redden, maar hij heeft zijn succes aan zichzelf te danken."

Sinds juni staat er geen maat meer op sensatie Van Rijthoven, wiens ogenschijnlijk simpele overwinningen op Wimbledon zelfs Eltingh verbazen. "Dat hij binnen zo'n korte tijd zulke goede spelers zou verslaan, had ik nooit verwacht. Hij speelt een stel spelers weg, dan kan je niet meer van geluk spreken. Hij is volwassen geworden en de puzzelstukjes vallen nu in elkaar."

Tim van Rijthoven maakt de hoge verwachtingen van zijn loopbaan in rap tempo waar. Tim van Rijthoven maakt de hoge verwachtingen van zijn loopbaan in rap tempo waar. Foto: Getty Images

Van Rijthoven derde Nederlander die op late leeftijd doorbreekt

Het is opvallend dat Van Rijthoven 'pas' op 25-jarige leeftijd zijn potentie laat zien, maar het past wel bij het huidige Nederlandse mannentennis. Botic van de Zandschulp (26) en Tallon Griekspoor (25) hadden op jongere leeftijd ook moeite om hun profcarrière van de grond te krijgen en kenden vorig jaar hun doorbraak.

"Veel spelers van dit moment zijn pas op een latere leeftijd gaan bloeien. Je ziet dat ze nu pas de 'klik' hebben", onderstreept de 51-jarige Eltingh, die in het dubbelspel zes Grand Slam-titels won en de wereldranglijst aanvoerde.

"Misschien betekent het dat tennissers op jonge leeftijd niet alles meekrijgen. We moeten er als bond voor gaan zorgen dat jeugdspelers eerder hun rugtas gevuld krijgen. Uiteindelijk is het ook een kwestie van vertrouwen en ervaring. Ik hoop dat tennissers van 24 à 25 jaar oud nu ook gaan zien dat het mogelijk is en dat ze gemotiveerd raken."

Normaal gesproken is titelverdediger Djokovic zondagavond op het centercourt een maatje te groot voor Van Rijthoven, maar de weg naar een succesvolle carrière is in een paar weken hoe dan ook geplaveid. De vraag is waar zijn plafond ligt en of hij het straks ook op andere ondergronden dan gras kan laten zien.

"Het is jammer dat er dit jaar geen ATP-punten te verdienen zijn op Wimbledon, anders had hij een mooie stap op de ranking kunnen maken. Maar het is belangrijk dat hij zich laat zien en het vertrouwen heeft dat hij van dit soort spelers kan winnen. We weten nu hoe we hem gemotiveerd moeten houden en hoe we hem kunnen prikkelen."