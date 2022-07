John Isner heeft vrijdag het wereldrecord aces verbeterd. Het Amerikaanse servicekanon sloeg op Wimbledon de 13.729e ace in zijn carrière.

De 37-jarige Isner verbeterde het record in zijn derderondepartij tegen de Italiaan Jannik Sinner. De wedstrijd is op dit moment nog bezig.

Isner nam het record over van Ivo Karlovic. De 43-jarige Kroaat had het record sinds 2015 in handen en zette na de US Open van vorig jaar een punt achter zijn carrière.

In 2018 doorbrak Isner de grens van tienduizend aces. De nummer 24 van de wereld was na Karlovic, Roger Federer en Goran Ivanisevic de vierde speler die dat presteerde.

Achter Isner en Karlovic is Federer de nummer drie op de ranglijst met meeste aces. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar staat momenteel op 11.478. Richard Krajicek is op de dertiende plek (7.648) de beste Nederlander op de lijst.

De statistieken worden sinds 1991 bijgehouden door tennisbond ATP. Aces in Davis Cup-wedstrijden zijn niet meegeteld.