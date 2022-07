Tim van Rijthoven mag zondag met Novak Djokovic gaan strijden om een plek in de kwartfinales op Wimbledon. De Servische nummer drie van de wereld voegde zich vrijdag met speels gemak bij de laatste zestien door landgenoot Miomir Kecmanovic opzij te zetten: 6-0, 6-3 en 6-4.

De 35-jarige Djokovic had weinig te duchten van Kecmanovic, de nummer dertig van de wereld. In de eerste set, die slechts 25 minuten duurde, pakte Kecmanovic maar twaalf punten en kon hij een zogenoemde 'bagel' - een set die in 6-0 eindigt - niet voorkomen.

Aan het einde van het duel werd Djokovic voor de eerste keer gebroken toen hij voor de wedstrijd mocht serveren, maar de zege kwam niet meer in gevaar. 'The Djoker' verloor alleen in zijn eerste partij dit toernooi een set.

Het is de veertiende keer dat Djokovic zich achtstefinalist mag noemen op Wimbledon. De zesvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi in Londen schreef de laatste drie edities op zijn naam. Kecmanovic kwam tot deze editie nooit verder dan de tweede ronde op Wimbledon.

Van Rijthoven schreef eerder op vrijdag geschiedenis door als eerste Nederlander sinds Sjeng Schalken in 2004 de vierde ronde op Wimbledon te bereiken. De revelatie, die in juni stuntte door het grastoernooi van Rosmalen te winnen, was een maatje te groot voor de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 6-4, 6-3 en 6-4.

Ook Botic van de Zandschulp zit nog in het toernooi. De Veenendaler neemt het zaterdag op tegen de ervaren Fransman Richard Gasquet. Bij een overwinning treft hij mogelijk Rafael Nadal, die eerst Lorenzo Sonego moet verslaan.