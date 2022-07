Ons Jabeur heeft vrijdag voor de tweede keer in haar loopbaan de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De nummer twee van de wereld verloor slechts vijf games tegen de Française Diane Parry. Maria Sakkari werd verrassend uitgeschakeld door Tatjana Maria, de nummer 103 van de wereld.

De 27-jarige Jabeur had iets meer dan een uur nodig om de pas negentienjarige Parry te verslaan: 6-2 en 6-3. De Tunesische was oppermachtig tegen het Franse talent. Ze plaatste in totaal vijf breaks en won de laatste vijftien punten van de wedstrijd.

Door haar probleemloze overwinning ligt Jabeur op koers om haar beste resultaat ooit op Wimbledon te evenaren. De nummer drie van de plaatsingslijst haalde vorig jaar de kwartfinales in Londen, waar de Belarussische Aryna Sabalenka haar de baas was.

Om zich opnieuw bij de laatste acht te voegen op Wimbledon moet Jabeur zien af te rekenen met Elise Mertens. De Belgische boekte een fraaie zege op drievoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber, die Wimbledon in 2018 op haar naam schreef: 6-4 en 7-5.

Jabeur won in de aanloop naar Wimbledon het WTA 500-toernooi in Berlijn. Daarnaast vormde ze met Serena Williams een koppel in het dubbelspel bij het WTA-toernooi in Eastbourne, waar ze voor de halve finales op moest geven door een knieblessure.

Voor de Griekse Sakkari zit Wimbledon er al na drie rondes op. De nummer vijf van de wereld liet zich verrassen door de 34-jarige Maria uit Duitsland: 6-3 en 7-5. Sakkari haalde op Roland Garros en de US Open al eens de halve finales, maar kwam op Wimbledon nooit verder dan de derde ronde.