Tim van Rijthoven is de negende Nederlandse man ooit die de vierde ronde van Wimbledon heeft bereikt. De Brabander treedt in de voetsporen van onder anderen Richard Krajicek, Sjeng Schalken en Tom Okker.

Na overwinningen op Federico Delbonis (ATP-84) en Reilly Opelka (ATP-18) stuntte Van Rijthoven vrijdag ook in de derde ronde tegen de Georgïer Nikoloz Basilashvili, die 26e staat op de wereldranglijst. De mondiale nummer 104 won in drie sets 6-4, 6-3 en 6-4.

Van Rijthoven werd zo de eerste Nederlander die zich bij de laatste zestien in het enkelspel schaart sinds Kiki Bertens in 2018 de kwartfinales haalde. Zij was de opvolger van Michaëlla Krajicek, die in 2007 eveneens tot de kwartfinales kwam.

De laatste Nederlandse man in de vierde ronde van Wimbledon was Sjeng Schalken in 2004 en dat deed hij ook in 2003 en 2002. Alle drie de keren was de kwartfinale het eindstation voor de Limburger. De andere Nederlandse mannen die minimaal de achtste finales haalden op Wimbledon zijn: Tom Okker (1966, 1968, 1969, 1974, 1975, 1977, 1978 en 1979), Krajicek (1993, 1996, 1997, 1998 en 2002), Mark Koevermans (1990) Jacco Eltingh (1995), Paul Haarhuis (1996), John van Lottum (1998), en Jan Siemerink (1998).

Van Rijthoven juicht na zijn overwinning op Nikoloz Basilashvili. Van Rijthoven juicht na zijn overwinning op Nikoloz Basilashvili. Foto: AP

Van Rijthoven won al acht partijen op rij

In de aanloop naar Wimbledon zorgde Van Rijthoven al voor een daverende verrassing door het ATP-toernooi van Rosmalen op zijn naam te schrijven. Hij heeft daardoor nu acht partijen op rij gewonnen op gras.

Het wordt een zware klus om die zegereeks te vervolgen, want de kans is groot dat Van Rijthoven zesvoudig Wimbledon-winnaar Novak Djokovic treft in de vierde ronde. De Serviër speelt vrijdag tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic.

De volgende wedstrijd van Van Rijthoven is zondag, op de zogenoemde 'Middle Sunday'. Die dag gold traditioneel als vrije dag op Wimbledon, maar dat is vanaf dit jaar verleden tijd.