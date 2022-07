Tim van Rijthoven blijft verrassen op Wimbledon. De 25-jarige Nederlander was vrijdag in de derde ronde zonder setverlies te sterk voor de Georgiër Nikoloz Basilashvili, de nummer 26 van de wereld.

Van Rijthoven had in de eerste twee rondes al overtuigd tegen de Argentijn Federico Delbonis en de Amerikaan Reilly Opelka en hij trok die lijn door tegen Basilashvili, die geen set pakte. Het werd 6-4, 6-3 en 6-4.

De prestaties van Van Rijthoven zijn bijzonder. De Grand Slam-debutant, die onlangs al voor een sensatie zorgde door het grastoernooi van Rosmalen te winnen, is de eerste Nederlandse man sinds Sjeng Schalken in 2004 die de achtste finales van Wimbledon haalt. Kiki Bertens was in 2018 de laatste Nederlandse die dat presteerde.

Daarnaast is Van Rijthoven na Tom Okker, Mark Koevermans, Paul Haarhuis, Jan Siemerink, Richard Krajicek, Jacco Eltingh, John van Lottum en Schalken de negende Nederlandse man in de vierde ronde van het derde Grand Slam-toernooi van het seizoen.

In de strijd om een plek in de kwartfinales wacht Van Rijthoven de ultieme test. Dan neemt hij het op tegen twintigvoudig Grand Slam-winnaar en titelverdediger Novak Djokovic, die zijn landgenoot Miomir Kecmanovic met 6-0, 6-3 en 6-4 versloeg.

Tim van Rijthoven haalde wederom een goed niveau. Tim van Rijthoven haalde wederom een goed niveau. Foto: Getty Images

Van Rijthoven serveert sterk tegen Basilashvili

Na zijn overwinningen op Delbonis en Opelka kwam Van Rijthoven ook tegen Basilashvili sterk voor de dag. De nummer 104 van de wereld serveerde sterk en was een stuk secuurder dan zijn Georgische tegenstander, die moeite had met serveren en regelmatig afzwaaiers produceerde.

In de eerste set ging het tot 4-4 gelijk op, waarna een lange negende game volgde. Daarin plaatste Van Rijthoven een break, waarna hij op eigen opslag de set binnenhaalde. In de tweede set maakten twee vroege breaks het verschil.

Het verzet van Basilashvili leek daarmee gebroken. Van Rijthoven ging stoïcijns door, kreeg het publiek af en toe op de banken met fraaie punten en ging ook bij de start van de derde set direct door de opslag van zijn opponent.

Daarna beleefde de Nederlander toch even een mindere fase met meer fouten, maar hij herpakte zich en besliste de partij door Basilashvili op 5-4 wederom te breken.