Rafael Nadal heeft donderdag de derde ronde van Wimbledon bereikt. De 22-voudig Grand Slam-winnaar rekende in een door regenval onderbroken partij in vier sets (6-4,6-4, 4-6 en 6-3) af met Ricardas Berankis.

Ondanks de relatief simpele overwinning op de Let stond Nadal tot later op de baan in het Center Court dan hij vermoedelijk had gewild. De Spanjaard had in de vierde set snel drie games voorsprong, maar moest bijna een uur naar binnen vanwege regenval.

Center Court beschikt over een dak, maar dat moest nog wel worden uitgeschoven. Ook toen dat eenmaal was gebeurd, duurde het lang tot de partij hervat werd. Na de onderbreking behield Nadal zijn eigen games en maakte het op zijn eerste matchpoint met een ace af.

Op Wimbledon jaagt Nadal op zijn derde Grand Slam-zege van het jaar. Bij een overwinning in Londen houdt hij kans om de eerste tennisser te worden die alle Grand Slams in één seizoen wint sinds Rod Laver in 1969. Nadal won het toernooi eerder in 2008 en 2010.

Nadal neemt het in de derde ronde op tegen Lorenzo Sonego, die eerder op de dag na drie sets won van Hugo Gaston. Bij een zege op de Italiaan wacht voor Nadal mogelijk een partij tegen Botic van de Zandschulp. De Nederlander moet vrijdag eerst af zien te rekenen met Richard Gasquet.

Tsitsipás wacht partij tegen Kyrgios

Eerder op de dag werd duidelijk dat Nick Kyrgios zich op kan maken voor een partij tegen Stéfanos Tsitsipás, die in drie sets won van Jordan Thompson: 6-2, 6-3 en 7-5.

De excentrieke Kyrgios toonde zich dinsdag in zijn moeizame partij tegen Paul Jubb met onder meer commentaar op de arbitrage van zijn slechtste kant, maar maakte tegen Filip Krajinovic wél indruk. De 27-jarige Australiër won in drie sets: 6-2, 6-3 en 6-1.

De eerste partijen in de derde ronde worden vrijdag afgewerkt. Naast Van de Zandschulp komt Tim van Rijthoven in actie tegen Nikoloz Basilashvili. De partij tussen Kyrgios en Tsitsipás vindt zaterdag plaats.