Lesley Pattinama-Kerkhove vreesde dat ze afgestraft zou worden door Iga Swiatek in de tweede ronde van Wimbledon. Dat gebeurde niet en de Nederlandse mocht zelfs even hopen op een stunt. Maar uiteindelijk won de nummer een van de wereld, die al 37 partijen ongeslagen is, met 6-4, 4-6 en 6-3.

"Ik zei voor de wedstrijd tegen mijn coach Elise Tamaëla dat ik echt hoopte een paar games te kunnen pakken. Swiatek heeft zo lang niet verloren en won bijvoorbeeld finales met 6-1 en 6-0", zei Pattinama-Kerkhove, de mondiale nummer 138.

"Ik heb besloten gewoon vol voor ieder punt en elke bal te gaan en dat agressieve tennis werkte goed. Ik had niet gedacht zo dichtbij te komen en ik had zelfs kunnen winnen. Ik ben erg trots op mezelf, want ik speelde mijn beste tennis. Als je naar de stand kijkt, dan had er misschien meer in gezeten, dus er is ook teleurstelling."

Pattinama-Kerkhove bracht Swiatek met agressief tennis aan het wankelen. Ze probeerde de slagenwisselingen kort te houden en de Poolse niet het initiatief te geven. "Ik wist niet hoe het zou voelen tegen haar. Maar als je haar laat spelen, dan wordt het erg moeilijk om achter de ballen te zitten."

"De aanval kiezen was de enige manier om haar te verslaan. In de beginfase van de derde set had ik twee breakkansen en als ik die game had gewonnen, dan had het misschien gekund. Ik kan mezelf weinig kwalijk nemen, want in de game dat ik werd gebroken sloeg zij twee winners."

Lesley Pattinama-Kerkhove pakte verrassend een set tegen Iga Swiatek. Foto: Getty Images

'Mooiste stadion waar ik ooit heb gespeeld'

De dertigjarige Pattinama-Kerkhove genoot van de ervaring op Court 1. "Het is het mooiste stadion waar ik ooit heb gespeeld. Ik merkte al in het begin van de wedstrijd dat ze ook heel erg voor de underdog klappen en dat gaf me een goed gevoel", zei de Zeeuwse, voor wie het grasseizoen er nu op zit.

"Ik ga nu meteen naar hardcourtbanen en hoop deze lijn door te trekken. Ik wist van tevoren dat ik wat zou zakken op de wereldranglijst, maar hoop de komende maanden weer wat plekken terug te pakken. Dankzij mijn partij tegen Swiatek heb ik mijn niveau weer wat opgekrikt."

Pattinama-Kerkhove haalde vorig jaar ook de tweede ronde op Wimbledon. Die punten komen te vervallen, waardoor ze ruim vijftig plekken inlevert.