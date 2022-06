Lesley Pattinama-Kerkhove heeft donderdag niet voor een stunt kunnen zorgen op Wimbledon. De Nederlandse pakte een set tegen Iga Swiatek, maar moest in de tweede ronde toch haar meerdere erkennen in de nummer een van de wereld.

De dertigjarige Pattinama-Kerkhove ging in drie sets onderuit tegen de negen jaar jongere Swiatek: 4-6, 6-4 en 3-6. De partij op het Londense gras duurde iets meer dan twee uur.

Hoewel Pattinama-Kerkhove op de wereldranglijst 137 plaatsen lager staat dan Swiatek, maakte ze het de Poolse behoorlijk lastig. In de eerste set forceerde ze tot tweemaal toe een break en nam ze een 4-2-voorsprong. Maar Swiatek was op tijd bij de les en won de volgende vier games en dus ook de set.

Ook in het tweede bedrijf bood Pattinama-Kerkhove uitstekend partij. De Zeeuwse sloeg bij een stand van 3-3 toe op de service van Swiatek en gaf de break ditmaal niet uit handen. Daarmee dwong ze een derde en beslissende set af.

Daarin verzuimde Pattinama-Kerkhove om meteen afstand te nemen. Ze verspeelde twee breakkansen in de openingsgame, waarna Swiatek even later wel brak. De titelfavoriet gunde haar opponent daarna nog twee games en maakte het karwei op haar eerste matchpoint af.

Iga Swiatek is al 37 partijen op rij ongeslagen. Foto: Getty Images

Pattinama-Kerkhove als lucky loser toegelaten

Pattinama-Kerkhove zou eigenlijk niet meedoen aan Wimbledon. Ze strandde in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi, maar door een afmelding mocht ze als lucky loser alsnog haar opwachting maken.

Het was pas de vierde keer dat Pattinama-Kerkhove meedeed aan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar haalde ze in Londen als qualifier ook de tweede ronde van Wimbledon. Ze moest toen haar meerdere erkennen in de Spaanse Garbiñe Muguruza.

Swiatek is dit seizoen ongenaakbaar. De tweevoudig Roland Garros-winnares is al 37 partijen op rij ongeslagen. Op 22 februari leed ze tegen Jelena Ostapenko haar laatste nederlaag.