Botic van de Zandschulp merkt dat hij steeds beter gaat spelen op gras. Waar de Veenendaler in Rosmalen nog van Emil Ruusuvuori verloor, zegevierde hij donderdag in de tweede ronde van Wimbledon wél tegen de Fin.

"Ik speel nu wat meer naar voren dan in het begin van het grasseizoen. Maar ik moet zeggen dat ik de overgang van gravel naar gras lastig vond", bekende de 26-jarige Van de Zandschulp nadat hij ten koste van Ruusuvuori voor de eerste keer in zijn carrière de derde ronde van Wimbledon bereikte.

Van de Zandschulp beleefde tegen Ruusuvuori een moeizame start, die hem de eerste set kostte. De kopman van het Nederlandse tennis werd in de overige sets niet gebroken, waardoor hij de middagpartij in vier sets (3-6, 6-1, 6-3 en 6-4) won.

"In de eerste set was ik er niet helemaal bij en ik bewoog heel slecht. Misschien was ik niet meer gewend zo vroeg te spelen. Ik moest mezelf echt een soort van aanzetten", aldus de nummer 25 van de wereld.

'Gras is beste ondergrond om Nadal te treffen'

Van de Zandschulp zet met het bereiken van de derde ronde van Wimbledon zijn sterke vorm door. Eerder dit jaar reikte hij ook op de Australian Open en Roland Garros tot de derde ronde, waarin hij achtereenvolgens verloor van Daniil Medvedev en Rafael Nadal.

"Ik laat een heel consistent niveau zien gedurende het hele jaar en dat wil ik graag doorzetten", zei van de Zandschulp, die in de toekomst zijn krachten wil sparen voor het enkelspel en om die reden niet meer in het dubbelspel in actie komt.

Richard Gasquet is zaterdag de tegenstander van Van de Zandschulp. Bij een zege op de ervaren Fransman lonkt een duel met Rafael Nadal, die eerst tegen Lorenzo Sonego speelt. "Gras is wel de beste ondergrond om hem te treffen. Het liefst speel ik wel tegen hem als ik verder kom, ja."