Botic van de Zandschulp heeft donderdag voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde van Wimbledon bereikt. De Nederlander rekende op het Grand Slam-toernooi in Londen af met de Fin Emil Ruusuvuori: 3-6, 6-1, 6-4 en 6-4.

De 26-jarige Van de Zandschulp herstelde zich op baan 18 van een moeizame start, die hem de eerste set kostte. De Veenendaler werd in het vervolg van de wedstrijd geen enkele keer meer gebroken en won vier keer de servicegame van Ruusuvuori, de nummer 49 van de wereld.

Bij zijn Wimbledon-debuut vorig jaar liet Van de Zandschulp zich ook al van zijn beste kant zien. De kopman van het Nederlandse tennis bereikte als qualifier het hoofdschema en schopte het tot de tweede ronde. Daarin moest hij buigen voor de latere finalist Matteo Berrettini.

Door de zege van Van de Zandschulp staan er voor het eerst in twintig jaar twee Nederlanders in de derde ronde van het mannenenkelspel op Wimbledon. Tim van Rijthoven, die twee weken geleden uit het niets het grastoernooi van Rosmalen won, rekende dinsdagavond al af met de Amerikaan Reilly Opelka.

Van de Zandschulp en Van Rijthoven treden in de voetsporen van Richard Krajicek en Sjeng Schalken, die in 2002 de kwartfinales haalden op Wimbledon. Dat was ook hun eindstation. Tallon Griekspoor had deze editie ook de derde ronde kunnen bereiken, maar hij was dinsdag niet opgewassen tegen de Spaanse sensatie Carlos Alcaraz.

Voor een plek in de achtste finales neemt Van de Zandschulp het op tegen Richard Gasquet (ATP-69). De 36-jarige Fransman klopte de Amerikaan Mackenzie McDonald in vier sets: 6-3, 3-6, 6-4 en 6-3. Gasquet haalde in 2007 en 2015 de halve finales. Bij het bereiken van de vierde ronde kan Van de Zandschulp Rafael Nadal treffen.

Botic van de Zandschulp staat voor het eerst in zijn loopbaan in de derde ronde van Wimbledon. Botic van de Zandschulp staat voor het eerst in zijn loopbaan in de derde ronde van Wimbledon. Foto: ANP

Van de Zandschulp neemt revanche voor verlies in Rosmalen

Waar Van de Zandschulp in zijn eersterondepartij niks te duchten had van routinier Feliciano López, moest hij tegen Ruusuvuori direct aan de bak. De Fin was in de eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen nog te sterk voor de Nederlander en bracht hem in Londen opnieuw aan het wankelen. Van de Zandschulp werd op 1-2 gebroken en kon zich niet meer oprichten in de eerste set.

In het tweede bedrijf liet de nummer 25 van de wereld zich van een stuk betere kant zien. Van de Zandschulp begon de set met een dubbele break, waarvan één love break, en bracht de stand in sets in evenwicht. Hij sloeg in de gehele tweede set slechts vijf onnodige fouten en won veel punten op zijn eerste service.

In het vervolg van de wedstrijd liet Van de Zandschulp zich niet meer verrassen door Ruusuvuori. Hij won in de derde set direct de servicegame van zijn Finse opponent en gunde hem geen enkel breakpoint, waarna hij een van zijn vier setpoints verzilverde.

In de vierde set vocht Ruusuvuori voor wat hij waard was, maar opnieuw keek hij tegen een vroege break aan. De Fin verzuimde op 2-3 een van zijn twee breakpoints te benutten en zag niet veel later hoe Van de Zandschulp de partij met een lovegame in zijn voordeel besliste.