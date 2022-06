Tweevoudig winnares Petra Kvitová en de mondiale nummer vier Paula Badosa hebben donderdag zonder setverlies de derde ronde van Wimbledon bereikt.

De 32-jarige Kvitová had een uur en 47 minuten nodig om Ana Bogdan te verslaan: 6-1 en 7-6 (5). De Tsjechische liet de Roemeense nog even terugkomen in de tweede set door twee servicegames te verliezen en kreeg twee setpoints tegen. Kvitová dwong desondanks een tiebreak af en beschikte daarin over de langste adem.

Kvitová hoopt voor het eerst sinds 2019 de achtste finales te bereiken op Wimbledon. De nummer 26 van de wereld, die in haar voorbereiding het grastoernooi in Eastbourne op haar naam schreef, won het Grand Slam-toernooi in 2011 en 2014. Vorig jaar werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld.

In de derde ronde wacht Kvitová een zwaar karwei. De voormalige nummer twee van de wereld neemt het op tegen Badosa, de nummer vier van de wereld. De Spaanse gunde de Roemeense Irina Bara slechts vijf games: 6-3 en 6-2.

De 24-jarige Badosa kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de vierde ronde. Haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi dateert van vorig jaar, toen ze de kwartfinales van Roland Garros bereikte.