Roberto Bautista Agut heeft zich donderdag teruggetrokken op Wimbledon. De Spanjaard, die in de eerste ronde al in actie was gekomen, is positief getest op het coronavirus.

"Gelukkig zijn de symptomen niet erg ernstig, maar ik denk dat het de beste beslissing is. Bedankt voor alle steun. Ik hoop snel terug te komen", schrijft de 34-jarige Bautista Agut op Twitter.

In de tweede ronde zou Bautista Agut het opnemen tegen de Colombiaan Daniel Galan, die nu een vrijgeleide heeft naar de derde ronde. De nummer 109 van de wereld speelt dan tegen de Canadees Denis Shapovalov of de Amerikaan Brandon Nakashima.

Bautista Agut is de derde speler die Wimbledon verlaat vanwege een positieve coronatest. De Kroaat Marin Cilic en de Italiaan Matteo Berrettini, voormalig finalisten in Londen, gingen hem voor.

Het is op Wimbledon niet verplicht voor spelers om zich te laten testen. Ook is er geen sprake van een vaccinatieplicht op het Grand Slam-toernooi, waardoor bijvoorbeeld Novak Djokovic gewoon mee kan doen.

Met Bautista Agut verliest Wimbledon de nummer zeventien van de plaatsingslijst. De routinier boekte zijn beste resultaat op 'het heilige gras' in 2019, toen hij het tot de halve finales schopte. Vorig jaar was de vierde ronde het eindstation.