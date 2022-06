Tallon Griekspoor vindt dat hij woensdag tegen Carlos Alcaraz "ver ondermaats" heeft gespeeld. De nummer 53 van de wereld verloor in de tweede ronde van Wimbledon in drie sets van de Spaanse tiener (4-6, 6-7 (0), 3-6).

"Het gevoel was de hele wedstrijd slecht en ik serveerde als een krant voor mijn gevoel", oordeelde de 25-jarige Griekspoor. "Ik vond het van mijn kant een heel matige wedstrijd, maar ik vond hem ook niet geweldig. Maar misschien verwacht ik te veel van mezelf en wilde ik het te goed doen."

"Op Twitter las ik reacties van mensen die vonden dat Alcaraz goed speelde, maar misschien zag het er van buitenaf anders uit. Helaas heb ik hem niet de kans gegeven op de belangrijke momenten fouten te gaan maken. Hij zat in de 'driver's seat' en hij kon zich fouten permitteren."

Griekspoor, een liefhebber van de tragere banen, miste naar eigen zeggen het juiste gevoel op de snelle grasbanen. "Ik had het gevoel dat elke bal twee meter uit kon gaan. Als je op gravel niet goed in de wedstrijd zit kun je een meter naar achter gaan staan, maar dat kan niet op deze ondergrond."

'Alcaraz is nu al een buitenaardse jongen'

De negentienjarige Alcaraz is een van de beste spelers waar Griekspoor ooit tegen heeft gespeeld. Vorig jaar verloor de Nederlander op Wimbledon van Alexander Zverev en op de US Open speelde hij al eens tegen Novak Djokovic.

"Djokovic vond ik heel eng en het liefst speel ik helemaal nooit meer tegen hem. Toen voelde ik me nog slechter dan vandaag. Ik denk dat Alcaraz je dat gevoel ook kan geven op gravel of hardcourt. Die jongen gaat nog heel veel grand slams winnen", aldus Griekspoor.

"Hij is nu al een van de grote spelers, echt een buitenaardse jongen. Zijn attitude, positiviteit en de rust die hij uitstraalt zijn ongelooflijk. Petje af, want hij is echt een van de beste spelers die ik ooit live heb zien spelen."