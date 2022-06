Tim van Rijthoven heeft in de tweede ronde van Wimbledon voor een grote verrassing gezorgd door Reilly Opelka uit te schakelen. De met een wildcard toegelaten Nederlander versloeg de als vijftiende geplaatste Amerikaan in vier sets: 6-4, 6-7 (8), 7-6 (7) en 7-6 (4). Tallon Griekspoor redde het niet tegen Carlos Alcaraz.

Van Rijthoven geeft met het bereiken van de derde ronde zijn indrukwekkende zegereeks op gras een vervolg. De 25-jarige tennisser won eerder deze maand tot ieders verbazing de Libéma Open in Rosmalen.

Het leverde hem een wildcard op voor Wimbledon, waar hij in de eerste ronde won van de Argentijn Federico Delbonis. In een spannend gevecht was hij vervolgens ook de 24-jarige Opelka de baas.

Van Rijthoven, die debuteert op een Grand Slam-toernooi, is de eerste Nederlander die de derde ronde weet te bereiken op Wimbledon sinds 2013. Negen jaar geleden lukte het Igor Sijsling twee wedstrijden te winnen in Londen. Sijsling is nu de coach van Van Rijthoven.

Van Rijthoven, die op de wereldranglijst de 104e plaats bekleedt, neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen Nikoloz Basilashvili. De Georgiër is als 22e geplaatst.

De als vijftiende geplaatste Reilly Opelka werd verslagen door Tim van Rijthoven. Foto: Getty Images

Van Rijthoven plaatst enige break van de wedstrijd

Het duel tussen Van Rijthoven en Opelka stond eigenlijk gepland voor baan 12, maar vanwege de regen vroeg op de dag werden er partijen verplaatst naar andere banen. Op de kleine baan 4, nabij het centercourt, gaven beide spelers elkaar weinig toe.

Dat resulteerde in slechts één break gedurende de hele partij. Die kwam op 2-2 in de eerste set op naam van Van Rijthoven. De andere drie sets eindigden in een tiebreak. De eerste daarvan zag Van Rijthoven ondanks twee setpoints door zijn vingers glippen.

In de tiebreak van de derde set was het juist Van Rijthoven die een setpoint overleefde. Ook in de laatste tiebreak had de Nederlander zijn zenuwen net wat beter onder controle. Na ruim drie uur spelen benutte hij zijn tweede matchpoint.

Tallon Griekspoor werd in drie sets verslagen door Carlos Alcaraz. Foto: ANP

Griekspoor kan niet stunten tegen Alcaraz

Griekspoor bleef in de tweede ronde steken. Tegen de als vijfde geplaatste Spanjaard Alcaraz bleek een stunt er niet in te zitten: 4-6, 6-7 (0) en 3-6.

Griekspoor had maandag in de openingsronde nog een knappe zege geboekt op Fabio Fognini. Hij versloeg de Italiaan in vier sets. Vorig jaar strandde de geboren Haarlemmer bij zijn debuut op Wimbledon nog in de eerste ronde.

Met de pas negentienjarige Alcaraz trof de zes jaar oudere Griekspoor een van de best presterende tennissers van dit seizoen. De nummer zeven van de wereld won dit jaar al vier toernooien, waaronder twee Masters-toernooien.

Toch wist Griekspoor het zijn tegenstander bij vlagen heel lastig te maken, al was Alcaraz op de beslissende momenten net wat scherper. De Spanjaard won de eerste set met een late break en was een set later oppermachtig in de tiebreak.

In de derde set toonde Griekspoor, de nummer 53 van de wereld, veerkracht door een break achterstand ongedaan te maken. Hij miste daarna zelfs twee kansen om een nieuwe break te plaatsen. Alcaraz sloeg wat later wel toe en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Van de drie Nederlandse mannen die meedoen aan het hoofdtoernooi van Wimbledon is Griekspoor pas de eerste die wordt uitgeschakeld. Botic van de Zandschulp probeert donderdag net als Van Rijthoven de derde ronde te halen. Hij speelt tegen de Fin Emil Ruusuvuori.