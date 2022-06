Casper Ruud is op Wimbledon al in de tweede ronde uitgeschakeld. De als derde geplaatste Noor, die op Roland Garros nog de finale haalde, verloor woensdag in vier sets van de Fransman Ugo Humbert: 6-3, 2-6, 5-7 en 4-6. Novak Djokovic bereikte wel de derde ronde.

Ruud en Wimbledon waren ook in het verleden geen goede combinatie. Bij zijn twee vorige deelnames, in 2019 en 2021, verloor de 23-jarige Noor zelfs al in de eerste ronde. In de aanloop naar het Wimbledon ging hij op het gras van Queen's eveneens direct onderuit.

Tegen Humbert, de nummer 112 van de wereld, begon Ruud nog wel uitstekend. Na de eerste set gewonnen te hebben, lukte er echter weinig meer bij nummer zes van de wereldranglijst.

In zowel de tweede als de derde set leverde Ruud twee keer zijn service in. Na een nieuwe break tegen op 4-4 in de vierde set wist hij een nederlaag niet meer af te wenden.

Novak Djokovic gaf de Australiër Thanasi Kokkinakis geen schijn van kans. Novak Djokovic gaf de Australiër Thanasi Kokkinakis geen schijn van kans. Foto: AFP

Djokovic walst over Kokkinakis heen

Djokovic liet juist zien de topfavoriet te zijn om voor de zevende keer Wimbledon te winnen. De Serviër walste met 6-1, 6-4 en 6-2 over de Australiër Thanasi Kokkinakis heen.

De als eerste geplaatste Serviër had in de eerste ronde nog vier sets nodig om zich te ontdoen van de Koreaan Soon-woo Kwon. Tegen Kokkinakis, de mondiale nummer 79, maakte hij een veel betere indruk en na precies twee uur maakte hij het af op zijn tweede matchpoint.

"Ik ben erg tevreden met mijn niveau en hoe ik in twee dagen een stuk beter ben gaan spelen", reageerde hij. "Ik hoop deze lijn door te kunnen trekken naarmate het toernooi vordert."

De nummer drie van de wereld hoopt in Londen zijn 21e grandslamtitel te pakken en zijn eerste in een jaar tijd. Hij speelt in de derde ronde tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic, die als 25e is geplaatst.