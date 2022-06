Serena Williams lijkt voorlopig nog geen punt achter haar imposante loopbaan te zetten. De Amerikaanse tennislegende verloor dinsdagavond in de eerste ronde van Wimbledon na een jaar afwezigheid van de ongeplaatste Harmony Tan, maar hint op een vervolg.

"Ik kan hier geen antwoord op geven", zei de veertigjarige Williams aanvankelijk tijdens haar persconferentie in Londen op de vraag of ze haar laatste wedstrijd in het enkelspel al heeft gespeeld. "Ik weet het gewoon niet. Wie weet waar ik me weer laat zien."

Niet veel later liet Williams toch blijken nog altijd de motivatie hebben om door te gaan. De 23-voudig Grand Slam-winnares, die nog één majortitel nodig heeft om het record van de Australische Margaret Court te evenaren, zinspeelt op deelname aan de US Open (29 augustus-11 september).

"De US Open in New York is voor mij een thuiswedstrijd. Het is het eerste Grand Slam-toernooi dat ik ooit heb gewonnen en dat zal altijd superspeciaal blijven. Ik heb nog veel motivatie om beter te worden en voor eigen publiek in actie te komen", aldus Williams. Ze won de US Open in 1999 voor het eerst en in totaal zes keer.

Serena Williams moest in de eerste ronde van Wimbledon haar meerdere erkennen in Harmony Tan. Serena Williams moest in de eerste ronde van Wimbledon haar meerdere erkennen in Harmony Tan. Foto: Getty Images

Williams ziet aanknopingspunten ondanks nederlaag

Williams, die vorige week op het grastoernooi van Eastbourne al haar rentree maakte in het dubbelspel, was ondanks haar vroege aftocht op Wimbledon niet ontevreden. De zevenvoudig winnares van het prestigieuze grastoernooi zag in haar verloren driesetter tegen Tan - 5-7, 6-1 en 6-7 (7) - voldoende aanknopingspunten.

"Na deze wedstrijd wil ik graag weer op de oefenbanen staan. Ik speelde niet slecht en was heel dicht bij de overwinning. Elke andere speelster had me denk ik beter gelegen. Ik heb nu het gevoel van: oké Serena, je kan dit gewoon als je het wil."

Williams merkte vooral dat het gebrek aan wedstrijdritme haar opbrak op het 'heilige gras' in Londen. "Als je elke week in actie komt, of zelfs maar één keer in de drie of vier weken, dan kan je je beter verweren in een wedstrijd. Ik denk dat ik sommige punten wel had kunnen maken als ik meer wedstrijden had gespeeld."