Serena Williams is bij haar eerste wedstrijd in het enkelspel in een jaar tijd direct tegen een nederlaag opgelopen. De 23-voudig Grand Slam-winnares werd in de eerste ronde van Wimbledon met 5-7, 6-1 en 6-7 verslagen door de Française Harmony Tan.

Een jaar geleden gaf de voormalig nummer één van de wereld huilend op in haar eerste partij op Wimbledon, nadat ze was uitgegleden op het gras. Ze scheurde haar hamstring af, speelde sindsdien geen officiële wedstrijden meer in het enkelspel en zakte naar plek 1.204 op de WTA-ranglijst.

Nadat er volop gespeculeerd was over het einde van haar imposante carrière, kondigde de veertigjarige Williams deze maand plotseling aan mee te doen aan Wimbledon. In de aanloop naar het Grand Slam-toernooi speelde ze alleen twee dubbelpartijen met de Tunesische Ons Jabeur bij het WTA-toernooi van Eastbourne.

Met een loting tegen Wimbledon-debutante Tan leek het bereiken van de tweede ronde een haalbare kaart te zijn. De nummer 115 van de wereld kwam echter sterk voor de dag en sloeg in de eerste set toe met een late break.

Daarna leek Williams het tij te keren. Ze trok de tweede set eenvoudig naar zich toe en mocht op 5-4 in de derde set serveren voor de wedstrijd. Ze wist de klus echter niet te klaren en ontsnapte op 5-6 zelfs toen Tan een matchpoint miste.

In de wedstrijdtiebreak pakte de Williams de eerste vier punten, maar opnieuw toonde Tan veerkracht. De Française, die op een Grand Slam pas twee keer de eerste ronde overleefde, trok na drie uur en tien minuten de overwinning naar zich toe.