Rafael Nadal heeft woensdag de halve finales op Wimbledon bereikt. De Spanjaard knokte zich tegen Taylor Fritz ondanks meerdere blessurebehandelingen twee maal terug van een achterstand en won in vijf sets: 3-6, 7-5 en 3-6, 7-5 en 7-6 (4).

Nadal had tijdens de gehele wedstrijd - die meer dan vier uur duurde - last van een buikblessure en ging na de eerste set zelfs even naar binnen voor een langere behandeling. Ook in het vervolg van de wedstrijd werd hij tijdens pauzes regelmatig behandeld.

Het had invloed op het spel van Nadal, die aanmerkelijk zachter serveerde en minder soepel over de baseline bewoog. Niet voor niets kwam de 24-jarige Amerikaan Fritz (ATP-14) twee keer op voorsprong in sets, maar twee keer wist Nadal de set daarna met 7-5 te winnen.

In de beslissende vijfde set ging het in eerste instantie gelijk op, maar brak Nadal zijn tegenstander en kwam zo op een 4-3-voorsprong. In de game daarna brak Fritz terug, waarna alle games met de service mee gingen. Uiteindelijk bracht een supertiebreak de beslissing, waarin Nadal aan het langste eind trok, en Fritz slechts vier punten pakte.

Het is voor het eerst sinds 2018 dat de Spanjaard de halve finales haalt op Wimbledon. Nadal jaagt in Londen op zijn eerste Wimbledon-titel sinds 2010. Eerder legde hij dit jaar beslag op de Australian Open en op Roland Garros.

Met een van pijn vertrokken gezicht zit Nadal een pauze uit. Met een van pijn vertrokken gezicht zit Nadal een pauze uit. Foto: Getty Images

Nadal ontmoet Kyrgios in beste vorm loopbaan

Nadal speelt in de halve finales tegen Nick Kyrgios. De 27-jarige Australiër versloeg de Chileen Cristian Garín in drie sets: 6-4, 6-3 en 7-6 (5). Hij plaatste zich daarmee voor het eerst in zijn carrière voor de halve finales van een Grand Slam-toernooi.

De 26-jarige Garín had tijdens de gehele wedstrijd moeite met het aanvallende spel van Kyrgios, die na ruim een uur spelen al met twee sets voorstond.

In de derde set kon Garín iets meer tegenstand bieden, maar bleek Kyrgios in de tiebreak uiteindelijk toch de sterkste. Hij benutte meteen zijn eerste matchpoint van de wedstrijd. De Australiër sloeg in totaal 17 aces en 35 winners.

Het was voor Kyrgios de eerste kwartfinale op een Grand Slam sinds 2014. In dat jaar bereikte hij de kwartfinales van zowel Wimbledon als de Australian Open.

De andere finale gaat tussen Novak Djokovic en Cameron Norrie.