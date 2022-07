Nick Kyrgios heeft woensdag de halve finales van Wimbledon bereikt. De 27-jarige Australiër versloeg Cristian Garín in drie sets: 6-4, 6-3 en 7-6 (5). Hij plaatste zich zo voor het eerst in zijn carrière voor de halve finales van een Grand Slam-toernooi.

De 26-jarige Garín had tijdens de gehele wedstrijd moeite met het aanvallende spel van Kyrgios, die na ruim een uur spelen al met twee sets voorstond.

In de derde set kon Garín iets meer tegenstand bieden, maar bleek Kyrgios in de tiebreak uiteindelijk toch de sterkste (7-6 (5)). Hij benutte meteen zijn eerste matchpoint van de wedstrijd. De Australiër sloeg in totaal 17 aces en 35 winners.

'Enfant terrible' Kyrgios werd vorige week beboet voor wangedrag in zijn vierderondepartij tegen Stéfanos Tsitsipás, maar tegen Garín was daar geen sprake van. Wel had hij een aantal luidruchtige woordenwisselingen met zijn coaches en familie, maar discussies met de umpire en zijn tegenstander bleven ditmaal uit.

Het was voor Kyrgios de eerste kwartfinale op een Grand Slam sinds 2014. In dat jaar bereikte hij de kwartfinales van zowel Wimbledon als de Australian Open.

Kyrgios speelt in de halve finales op Wimbledon tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Taylor Fritz. Die wedstrijd wordt woensdagavond gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Novak Djokovic en Cameron Norrie. Die wedstrijd staat vrijdag op het programma.