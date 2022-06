Rafael Nadal heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De 22-voudig Grand Slam-winnaar had tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo vier sets nodig: 6-4, 6-3, 3-6 en 6-4.

In de eerste 2,5 set was er voor de als tweede geplaatste Nadal nog geen vuiltje aan de lucht. Pas toen de als tweede geplaatste Spanjaard een break voorsprong in de derde set inleverde en even later opnieuw werd gebroken, begon Cerúndolo (ATP-41) te geloven in een stunt.

In de vierde set maakte Nadal een achterstand van 4-2 ongedaan en ontsnapte hij zelfs aan een dubbele break. De tweevoudig Wimbledon-kampioen liet het echter niet aankomen op een vijfde set en won de laatste vier games van het ruim 3,5 uur durende duel.

Nadal pakte in 2008 en 2010 de titel in Londen, maar sindsdien presteert hij er wisselvallig. Vorig jaar deed hij niet mee aan het toernooi op het Londense gras.

Voor de 36-jarige Nadal was het ook dit jaar lang onduidelijk of hij mee zou kunnen doen aan Wimbledon. Begin deze maand bekende hij op Roland Garros dat hij twee weken met een verdoofde voet had gespeeld.

In Parijs veroverde Nadal, die eerder dit jaar ook de Australian Open won, zijn 22e Grand Slam-titel. Hij maakte wel duidelijk dat hij niet van plan was op Wimbledon opnieuw met injecties te gaan spelen.

Felix Auger-Aliassime werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Foto: ANP

Auger-Aliassime al in eerste ronde onderuit

Voor Felix Auger-Aliassime viel het doek al in de eerste ronde. De Canadees, die vorig jaar in Londen nog de kwartfinales haalde, verslikte zich in de Amerikaan Maxime Cressy.

De als zesde geplaatste Auger-Aliassime won de eerste set in een tiebreak, maar daarna was Cressy in alle sets net iets te sterk. De nummer 45 van de wereld won met 6-7 (5), 6-4, 7-6 (9) en 7-6 (5).

Een andere Canadees, Denis Shapovalov, wist uitschakeling ternauwernood te voorkomen. Hij knokte zich in vijf sets langs Arthur Rinderknech uit Frankrijk: 6-1, 6-7 (6), 6-7 (4), 6-4, 6-1.

Stefanos Tsitsipás had vier sets nodig om de tweede ronde te bereiken. De als vierde geplaatste Griek, die vorig jaar in de eerste ronde bleef steken, versloeg de Zwitser Alexander Ritschard met 7-6 (1), 6-3, 5-7 en 6-4.