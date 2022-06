Botic van de Zandschulp is dinsdag prima begonnen aan Wimbledon. De als 21e geplaatste Nederlander versloeg de veertigjarige Spaanse tennisveteraan Feliciano López eenvoudig met 6-2, 6-3 en 6-3.

Van de Zandschulp volgt zo het goede voorbeeld van Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor, die maandag hun openingspartij wonnen. Alle drie de Nederlandse mannen in het enkelspel hebben daarmee de tweede ronde bereikt.

Het is de eerste keer in twintig jaar tijd dat er drie Nederlandse mannen in de tweede ronde van Wimbledon staan. In 2002 waren dat Raemon Sluiter, Richard Krajicek en Sjeng Schalken. Krajicek en Schalken haalden toen beiden de kwartfinales.

Vorig jaar maakte Van de Zandschulp zijn debuut op Wimbledon en sneuvelde hij in de tweede ronde. De afgelopen twaalf maanden maakte hij een grote sprong op de wereldranglijst, waardoor hij als geplaatste speler een beschermde status heeft.

In de volgende ronde kan Van de Zandschulp revanche nemen op Emil Ruusuvuori. In de aanloop naar Wimbledon verloor hij in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen verrassend van de Finse nummer 49 van de wereld.

Botic van de Zandschulp was Feliciano López op alle vlakken de baas. Foto: Getty Images

Frustratie al snel zichtbaar bij López

Met López trof Van de Zandschulp een grasspecialist, die drie keer de kwartfinales haalde op Wimbledon. De naar de 240e plaats weggezakte tennisser kon echter niet verbloemen dat de jaren gaan tellen, want hij kon het de Nederlander geen moment moeilijk maken.

Al in de eerste game brak Van de Zandschulp zijn tegenstander, die al snel een gefrustreerde indruk maakte, op love. De nummer 25 van de wereld had op veel een antwoord en wist de aanvallend ingestelde López vaak simpel te passeren.

Van de Zandschulp maakte de eenzijdige wedstrijd af met een lovegame, die hij besloot met een behendige passing. Hij sloeg in totaal 39 winners en noteerde slechts vijftien onnodige fouten.

Griekspoor en Van Rijthoven woensdag in actie

Waar Van de Zandschulp pas donderdag weer in actie komt, stappen Griekspoor en Van Rijthoven woensdag de baan op. Beiden treffen een geplaatste speler in de tweede ronde.

Griekspoor neemt het op baan 2 op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, die als vijfde geplaatst is. Het is de derde partij op de baan, na een mannenwedstrijd en een duel tussen twee vrouwen.

Van Rijthoven speelt de vierde en laatste wedstrijd op baan 12, na twee wedstrijden uit het vrouwentoernooi en één bij de mannen. De eerste wedstrijden beginnen om 12.00 uur Nederlandse tijd.