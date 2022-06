Arantxa Rus is dinsdag al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Nederlandse liet zich op het Londense gras verrassen door de Amerikaanse qualifier Catherine Harrison: 6-1 en 6-4.

De 31-jarige Rus ging een stuk minder effectief met haar breakpoints om dan Harrison, slechts de nummer 262 van de wereld. De Zuid-Hollandse, die in de voorbereiding pas twee officiële duels op gras speelde, pakte in de eerste set met moeite één game en verloor in het tweede bedrijf de eerste drie games.

Die achterstand kwam ze niet meer te boven. Rus maakte in de tweede set wel minder onnodige fouten dan Harrison, maar de opslagbeurten van de gravelspecialiste waren te wisselvallig om de Amerikaanse verrassing te verslaan.

Het is de vierde keer op rij dat Rus in de eerste ronde van Wimbledon wordt uitgeschakeld. Alleen in 2012 wist ze haar eerste partij in Londen te winnen en reikte ze zelfs tot de derde ronde. Daarna volgden snelle uitschakelingen in 2013, 2018 en 2021.

Op Grand Slam-toernooien gaat het Rus de laatste tijd sowieso niet goed af. Het is de negende keer op rij dat de huidige nummer 86 van de wereld op een van de vier grote toernooien in de eerste ronde verliest. Die negatieve reeks begon op Roland Garros in 2020, enkele maanden nadat ze de tweede ronde had gehaald op de Australian Open.

Met Lesley Pattinama-Kerkhove is er nog één Nederlandse troef over in het vrouwenenkelspel van Wimbledon. De dertigjarige Zuid-Hollandse is als lucky loser toegelaten tot het hoofdschema en neemt het in de eerste ronde op tegen de Britse Sonay Kartal, die met een wildcard meedoet in Londen.