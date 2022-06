Lesley Pattinama-Kerkhove maakt dinsdag alsnog haar opwachting in de eerste ronde van Wimbledon. De Nederlandse mag als zogenoemde 'lucky loser' meedoen aan het Grand Slam-toernooi op gras.

Pattinama-Kerkhove neemt de plek in van de Montenegrijnse Danka Kovinic, die zich op het laatste moment met rugproblemen heeft afgemeld. De dertigjarige Zuid-Hollandse komt dinsdagmiddag al in actie tegen de Britse Sonay Kartal. Het twintigjarige talent doet mee op basis van een wildcard.

Door haar ranking - ze bezet de 138e plek op de wereldranglijst - is Pattinama-Kerkhove niet rechtstreeks geplaatst voor Grand Slam-toernooien. In de kwalificatie voor Wimbledon reikte ze tot de derde en laatste ronde, maar de Amerikaanse Christina McHale was in twee sets te sterk.

Het is de derde keer dat Pattinama-Kerkhove mee mag doen aan Wimbledon. In 2019 werd ze in de openingsronde uitgeschakeld, maar vorig jaar haalde het Nederlandse Billie Jean King Cup-lid de tweede ronde door Svetlana Kuznetsova te verslaan. Daarna moest ze haar meerdere erkennen in de Spaanse Garbiñe Muguruza.

Wimbledon is het Grand Slam-toernooi dat Pattinama-Kerkhove het beste ligt. Ze haalde nog nooit het hoofdschema van de Australian Open en Roland Garros en deed slechts één keer mee aan de US Open; in 2017 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld.

Pattinama-Kerkhove is de tweede Nederlandse die dit jaar meedoet aan het vrouwenenkelspel van Wimbledon. Arantxa Rus verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Catherine Harrison, de nummer 262 van de wereld: 6-1 en 6-4. Bij de mannen wordt Nederland vertegenwoordigd door Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven.