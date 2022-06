Matteo Berrettini heeft zich dinsdag wegens een positieve coronatest moeten afmelden voor Wimbledon. De 26-jarige Italiaan bereikte vorig jaar nog de finale van het Grand Slam-toernooi in Londen, waarin Novak Djokovic te sterk bleek.

Berrettini kondigt de positieve test aan via Instagram: "Ik had de afgelopen dagen al griepklachten en ben daarom de afgelopen dagen in quarantaine gegaan", schrijft de Italiaan.

"Hoewel de klachten niet ernstig waren, heb ik vanmorgen besloten me nog eens te laten testen ter bescherming van mijn eigen gezondheid en die van mijn collega-tennissers. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe teleurgesteld ik ben. De droom voor dit jaar is over, maar ik kom sterker terug."

Berrettini maakte onlangs zijn comeback met het winnen van het grastoernooi van Stuttgart, nadat hij het gravelseizoen nog had moeten missen vanwege een handblessure. Anderhalve week geleden onderstreepte de Italiaan zijn topvorm door ook het toernooi van Queen's op zijn naam te schrijven, een van de belangrijkste evenementen in de aanloop naar Wimbledon.

In de eerste ronde zou Berrettini het dinsdag op hebben moeten nemen tegen Cristian Garín uit Chili. De Italiaan was als achtste geplaatst op Wimbledon.