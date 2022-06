Tallon Griekspoor ziet kansen om zich ten koste van toptalent Carlos Alcaraz te plaatsen voor de derde ronde van Wimbledon. Volgens de Nederlandse nummer 53 van de wereld is Alcaraz vooral op het gras kwetsbaar.

"Als je tegen Alcaraz moet spelen, dan toch het liefst op gras. Dat is op dit moment denk ik toch zijn minst favoriete ondergrond", zei de 25-jarige Griekspoor maandag na zijn overwinning op Fabio Fognini in de eerste ronde.

Griekspoor rekende na een stroeve start in vier sets af met de Italiaan, terwijl Alcaraz diep moest gaan om de volgende ronde te bereiken. De talentvolle Spanjaard versloeg de Duitser Jan-Lennard Struff met de nodige moeite in vijf sets.

"Een knappe overwinning van hem op Struff, die graag op gras speelt", reageerde Griekspoor. "Maar ik heb toch meer wedstrijden in de benen op gras. Als ik mijn eigen spel kan spelen, komen er zeker kansen. Al wordt het natuurlijk heel lastig om hem te verslaan."

"Tegen Alcaraz moet ik er wel meteen staan, want als je een set en een break achter komt, dan wordt het wel een heel lastige klus. Het moet dus beter dan op de eerste dag, maar ik heb alle vertrouwen dat dit ook gaat gebeuren."

'Het lijkt bijna normaal te worden'

Griekspoor is na Tim van Rijthoven de tweede Nederlander die de tweede ronde bereikt op Wimbledon. Daar kan Botic van de Zandschulp dinsdag nog bij komen. De Veenendaler begint het toernooi tegen de Spaanse grasspecialist Feliciano López.

"Het lijkt bijna normaal te worden, maar Botic is als 21e geplaatst en er mag best weleens bij stilgestaan worden hoe knap dat is. Er zijn weinig jongens die zo snel zo hard gaan, behalve de uitzonderlijke talenten als Alcaraz en Jannik Sinner."

Ook is Griekspoor onder de indruk van de prestaties van Van Rijthoven, die recent in Rosmalen zijn eerste ATP-titel veroverde. "Nu moeten wij hem achterna", zei hij lachend. "Binnenkort staat hij in de top 100. Hoe meer, hoe beter vind ik."

De tweederondepartij tussen Griekspoor en Alcaraz staat woensdag op het programma in Londen. Dinsdag komt Van de Zandschulp in actie en start ook het toernooi voor Arantxa Rus, de enige Nederlandse in het vrouwentoernooi.