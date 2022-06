Tim van Rijthoven doorstond maandag zijn eerste test op Wimbledon met glans. De verrassende winnaar van de Libéma Open versloeg de Argentijn Federico Delbonis in drie sets (7-6 (7), 6-1 en 6-2) en constateerde na afloop tevreden dat het met zijn vorm wel goed zit.

Alleen de start van Van Rijthoven op baan 11 verliep wat stroef, maar daar had hij wel een verklaring voor. "Vanaf één kant van de baan waarop we speelden, keek je tegen het stadion aan en dat is echt een magisch beeld."

"Misschien was ik daarom een beetje afgeleid in het begin. Ik voelde me in de eerste set in ieder geval niet helemaal comfortabel, maar na de eerste set walste ik als het ware over hem heen."

Een belangrijk moment was de backhandpassing waarmee de nummer 104 van de wereld in de eerste set een setpoint van Delbonis wegwerkte. "Die was cruciaal en op zo'n belangrijk punt komt er iets los en heb ik extra focus op de bal. Als ik de eerste set met 7-6 had verloren, dan hadden we het nog maar moeten zien."

Zijn tegenstander Delbonis heeft geen geweldige staat van dienst op gras, weet ook Van Rijthoven. "Toen ik de loting zag, dacht ik twee dingen: het is geen verkeerde loting, maar er komt ook wel druk bij kijken omdat hij nog geen wedstrijd heeft gewonnen op Wimbledon. Uiteindelijk zag ik wel dat hij niet heel erg lekker uit de voeten kon op gras."

Tim van Rijthoven balt zijn vuist na een gewonnen punt. Tim van Rijthoven balt zijn vuist na een gewonnen punt. Foto: ANP

'Rosmalen heeft ook zijn tol geëist'

Voor Van Rijthoven was het zijn eerste partij sinds zijn sensationele toernooizege in Rosmalen, waar hij in de finale de huidige nummer één van de wereld Daniil Medvedev versloeg. Na het Brabantse grastoernooi kwam er veel op de 25-jarige Nederlander af.

"Ik heb daarna vier dagen niet getennist. Het was heel druk met media en dingen eromheen en ik werd echt een paar dagen geleefd. Toen ik na de vierde dag wakker werd, had ik echt hoofdpijn. Het heeft ook zijn tol geëist."

"We hebben nog wel nagedacht om weer naar Rosmalen te gaan om te trainen, maar uiteindelijk ben ik weer op hardcourt gaan trainen. Daar is de stuit een stuk lager en het is vergelijkbaar met gras. Het liefst had ik tussendoor nog wel een aantal wedstrijden gespeeld."

Van Rijthoven hervatte de training in de wetenschap dat hij zijn debuut mocht gaan maken op Wimbledon dankzij een wildcard van de organisatie. "Ik kreeg een belletje van iemand van Wimbledon. Uiteindelijk was het een telefoontje van anderhalve minuut, waarin ik gefeliciteerd werd."