Tim van Rijthoven heeft maandag indruk gemaakt bij zijn debuut op Wimbledon. De met een wildcard toegelaten Nederlander zette de Argentijn Federico Delbonis in drie sets overtuigend aan de kant: 7-6 (7), 6-1 en 6-2.

De 25-jarige Van Rijthoven zorgde eerder deze maand voor een sensatie door in Rosmalen de Libéma Open te winnen. De organisatie van Wimbledon besloot daarop de nummer 104 van de wereld een wildcard te geven.

Dat vertrouwen werd door Van Rijthoven, die nooit eerder deelnam aan een Grand Slam-toernooi, niet beschaamd. Alleen in de eerste set had hij het lastig met Delbonis, maar daarna kwam de overwinning geen moment meer in gevaar.

De tegenstander van Van Rijthoven in de tweede ronde is nog niet bekend. Die komt uit de ontmoeting tussen de als vijftiende geplaatste Amerikaan Reilly Opelka en de Spanjaard Carlos Taberner (ATP-98).

Ook Tallon Griekspoor (tegen Fabio Fognini) speelt maandagavond zijn openingspartij. Botic van de Zandschulp (tegen Feliciano López) en Arantxa Rus (tegen Catherine Harrison) komen dinsdag voor het eerst in actie.

Van Rijthoven werkt setpunt weg in eerste set

Van Rijthoven begon stroef aan de partij en keek snel tegen een 5-2-achterstand aan. Dankzij een rebreak bracht de Roosendaler de stand weer in balans en in de tiebreak werkte hij een setpunt weg via een harde passing met zijn backhand.

De goede afloop van de eerste set gaf hem vertrouwen, want daarna was Van Rijthoven oppermachtig tegen de nummer 84 van de wereld, die bepaald geen specialist is op gras.

Mede dankzij een prima lopende service (vijftien aces) trok Van Rijthoven de tweede set binnen 26 minuten naar zich toe. Ook in het derde bedrijf kwam Delbonis niet meer onder de druk vandaan, waarna Van Rijthoven de partij in stijl afmaakte met een lovegame.