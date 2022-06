Emma Raducanu heeft maandag zonder problemen de eerste ronde op Wimbledon overleefd. De Britse publiekslieveling versloeg de Belgische Alison Van Uytvanck met 6-4 en 6-4.

Voor de negentienjarige Raducanu was het haar eerste partij ooit op het centercourt van Wimbledon. Vorig jaar deed ze dankzij een wildcard voor het eerst mee aan het Grand Slam-toernooi in eigen land en schopte ze het tot de vierde ronde.

Later dat jaar zorgde de Britse voor een sensatie door de US Open te winnen. Daarna kwam ze mede door blessures niet meer tot aansprekende resultaten. Ook de aanloop naar Wimbledon verliep stroef, met een vroege uitschakeling op het grastoernooi van Nottingham.

Tegen Van Uytvanck leverde Raducanu een prima partij af. De nummer tien van de plaatsingslijst leverde weliswaar in beide sets een break voorsprong in, maar was op de beslissende momenten toch doortastender dan de nummer 46 van de wereld.

Raducanu neemt het in de volgende ronde op tegen Caroline Garcia. De Française, 55e van de wereld, won na een beslissende tiebreak van Yuriko Miyazaki uit Japan: 4-6, 6-1 en 7-6 (4).

Kontaveit en Jabeur eenvoudig verder

Ook de andere speelsters bij de eerste tien op de plaatsingslijst maakten maandag geen fout. De Estse Anett Kontaveit (2) versloeg de Amerikaanse Bernarda Pera met 7-5 en 6-1.

De als derde geplaatste Ons Jabeur had tegen Mirjam Björklund uit Zweden nog minder moeite: 6-1 en 6-3. De Tunesische trok zich vorige week nog geblesseerd terug in Eastbourne, net nadat ze met haar dubbelpartner Serena Williams de halve finales had bereikt.

Angelique Kerber plaatste zich eveneens voor de tweede ronde. De winnares van 2018, als vijftiende geplaatst, was met 6-0 en 7-5 duidelijk te sterk voor Kristina Mladenovic.

Nummer één van de wereld Iga Swiatek komt dinsdag in actie. De Poolse speelt tegen de Kroatische Jana Fett. Ook Serena Williams, die na een jaar haar rentree maakt in het enkelspel, komt dinsdag voor het eerst de baan op.