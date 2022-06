Novak Djokovic heeft maandag een eerste stap gezet in de jacht op zijn zevende Wimbledon-titel. De titelverdediger werd door Kwon Soon-woo serieus op de proef gesteld, maar won wel in vier sets: 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Toptalent Carlos Alcaraz kwam met de schrik vrij in een vijfsetter, terwijl Hubert Hurkacz al werd uitgeschakeld.

Djokovic had aan één break genoeg om de eerste set te winnen, maar daarna knokte Kwon zich knap terug. De nummer 81 van de wereld profiteerde van de oplopende foutenlast bij de Serviër en won verrassend de tweede set.

Ook in de derde set haakte de taaie Zuid-Koreaan lang aan, maar met een break op 4-3 maakte Djokovic alsnog het verschil. Na vroeg in het vierde bedrijf zelf nog drie breakpoints weggewerkt te hebben, brak de nummer drie van de wereld het verzet van zijn tegenstander met een break in de vijfde game.

Voor Djokovic was het zijn eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Rafael Nadal in de kwartfinales van Roland Garros. "Ik heb geen andere toernooien op gras gespeeld, dus het was een beetje zoeken in het begin", reageerde hij. "Het was niet makkelijk vandaag, zeker niet tegen zo'n getalenteerde speler als Kwon."

Het was voor Djokovic zijn tachtigste overwinning op het Londense gras. Daarmee is hij nu de eerste speler die op alle vier de Grand Slams minimaal tachtig partijen heeft gewonnen. "Op naar de honderd", zei hij lachend.

Djokovic won Wimbledon in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 en vorig jaar. Als titelverdediger speelde hij traditioneel de openingspartij op het centercourt. Door de afwezigheid van Daniil Medvedev en Alexander Zverev is de Serviër dit jaar als eerste geplaatst.

Alcaraz wint, Halle-winnaar Hurkacz onderuit

De negentienjarige Alcaraz had alle moeite met Jan-Lennard Struff. De talentvolle Spanjaard versloeg de Duitser in vijf sets: 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (3) en 6-4. De partij duurde ruim vier uur.

Alcaraz, als vijfde geplaatst, is er voor het eerst bij op Wimbledon. Dankzij zijn indrukwekkende prestaties dit jaar - hij won een paar grote toernooien en was kwartfinalist op Roland Garros - behoort hij tot de mondiale top tien. Hij stuit nu op Tallon Griekspoor, die in de openingsronde Fabio Fognini versloeg.

Nummer tien van de wereld Hurkacz verloor met 6-7 (4), 4-6, 7-5, 6-2 en 6-7 (8) van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de mondiale nummer 37. De partij leek na twee sets te kantelen, maar in de beslissende tiebreak ging het toch mis voor de 25-jarige Pool, die gold als outsider. Vorig jaar haalde hij de halve finales op Wimbledon en recent won hij het grastoernooi van Halle.

Hurkacz beloofde voor aanvang van het toernooi om voor elke ace die hij slaat op Wimbledon 100 euro te doneren aan hulpacties voor Oekraïne. Hij sloeg er tegen Davidovich Fokina 21 en door zijn vroege uitschakeling zal de teller dus op 2.100 euro blijven steken.

Casper Ruud maakte geen fout. De nummer drie van de plaatsingslijst en verliezend Roland Garros-finalist won met 7-6 (1), 7-6 (9) en 6-2 van de Spanjaard Albert Ramos Viñolas.