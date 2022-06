Botic van de Zandschulp begint als nummer 25 van de wereldranglijst aan Wimbledon. Ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde van het grastoernooi van Mallorca klom hij één plekje op de maandag gepubliceerde ATP-ranglijst.

Niet eerder had de 26-jarige Van de Zandschulp zo'n hoge notering op de mondiale ranglijst. Vorig week stond hij op plek 26 en aan het begin van het kalenderjaar was hij nog de nummer 57. Hij is de eerste Nederlander in de top 25 van de wereldranglijst sinds Sjeng Schalken in augustus 2004.

Tallon Griekspoor bereikte op Mallorca de kwartfinales, maar zag zijn ranking niet veranderen en bleef op de 53e plaats staan. Tim van Rijthoven steeg één plek en is de nummer 104 van de wereld.

Van Rijthoven mag dankzij een wildcard meedoen aan Wimbledon. Van de Zandschulp en Griekspoor waren op basis van hun ranking al zeker van deelname. Griekspoor en Van Rijthoven beginnen hun toernooi maandag. Van de Zandschulp komt dinsdag voor het eerst in actie.

Rus blijft op 86e plaats

In de top tien was één wijziging: Stéfanos Tsitsipás steeg een plaats ten koste van Casper Ruud en staat nu vijfde. Daniil Medvedev leidt de wereldranglijst. Hij is, net als alle andere tennissers uit Rusland en Belarus, niet welkom op Wimbledon vanwege de oorlog in Oekraïne.

Bij de vrouwen was er eveneens één wijziging in de top tien. Ons Jabeur steeg ten koste van Anett Kontaveit naar de tweede plek. Arantxa Rus blijft op de 86e plaats de beste Nederlandse.

Wimbledon begint maandag en duurt tot en met 10 juli. Bij de mannen wordt de titel verdedigd door Novak Djokovic. Het vrouwentoernooi krijgt sowieso een nieuwe winnaar. De Australische Ashleigh Barty won vorig jaar, maar is gestopt met tennis.