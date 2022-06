Met Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven doen voor het eerst in negen jaar weer drie Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Griekspoor denkt dat de drie tennissers elkaar motiveren.

"Het is mooi. Ik denk dat weinig mensen dit vorig jaar verwacht hadden", zegt Griekspoor zondag aan de vooravond van Wimbledon tegen Ziggo Sport over de deelname van de drie Nederlanders. "We kunnen elkaar stimuleren en motiveren."

De 25-jarige Haarlemmer en Van de Zandschulp maakten vorig jaar de stap naar de top honderd van de wereldranglijst. Van Rijthoven stuntte eerder deze maand met de titel bij het Libéma Open in Rosmalen en is naar de 105e plek op de ATP-ranglijst geklommen.

"Als je het Tim vraagt, denk ik dat Botic en ik er een klein aandeel in hebben gehad", aldus Griekspoor, die deze week bij het grastoernooi de kans op een eerste halvefinaleplek op ATP-niveau miste. "Dat hij ziet: die jongens kunnen het, dan kan ik het ook. En nu denken wij: Tim wint een toernooi, dan kunnen wij dat ook."

In 2013 kwamen voor het laatst drie Nederlandse mannen in actie in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Robin Haase en Thiemo de Bakker strandden toen beiden in de eerste ronde en Igor Sijsling haalde de derde ronde.

'Ik ga met veel meer vertrouwen de baan op'

Griekspoor maakte vorig jaar zijn debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon. De nummer 53 van de wereld ging toen in de eerste ronde in drie sets onderuit tegen Alexander Zverev, de mondiale nummer twee.

"Als ik nu tegen een jongen als Zverev speel, ga ik met veel meer vertrouwen en geloof de baan op. Ik heb vooral fysiek stappen gemaakt, maar ook qua tennis. Ik ben beter gaan serveren en heb tactisch wat stapjes gemaakt. Allround is het allemaal wat steadier geworden."

Ditmaal speelt Griekspoor in de eerste ronde tegen de Italiaan Fabio Fognini, de nummer 62 van de wereld. "Het wordt een hele lastige wedstrijd, want met Fognini weet je het nooit. Als ik goed serveer, gaan er zeker kansen komen. Maar hij blijft een zeer tricky tegenstander."

Ook Van Rijthoven komt op de openingsdag de baan op. De Grand Slam-debutant, die van de organisatie een wildcard kreeg, treft de Argentijn Federico Delbonis. Van de Zandschulp begint dinsdag aan Wimbledon met een partij tegen de Spaanse routinier Feliciano López.