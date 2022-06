Hubert Hurkacz hoopt op Wimbledon veel geld te kunnen inzamelen voor hulpacties voor Oekraïne. De Poolse tennisser liet aan de vooravond van het Grand Slam-toernooi weten dat hij voor elke ace die hij slaat 100 euro overmaakt.

"Ik beloof 100 euro te doneren voor elke ace die ik op Wimbledon sla. Ik hoop dat mijn service goed in orde is", zei de als zevende geplaatste Hurkacz zondag.

Hurkacz staat momenteel derde op de lijst met spelers die dit jaar de meeste aces sloegen. Hij noteerde er tot dusver 452 en moet alleen de Amerikaanse servicekanonnen John Isner en Reilly Opelka voor zich dulden.

De organisatie van Wimbledon heeft tennissers uit Rusland en Belarus uitgesloten van deelname vanwege de oorlog in Oekraïne. Tennisbond ATP is daar niet blij mee. Om die reden kunnen spelers dit keer geen punten verdienen voor de wereldranglijst.

Hurkacz speelt in de eerste ronde op Wimbledon tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Vorig jaar haalde hij de halve finales in Londen. Een week geleden schreef de mondiale nummer tien het grastoernooi in het Duitse Halle op zijn naam door in de finale de Russische nummer één van de wereld Daniil Medvedev te verslaan.

Wimbledon gaat maandag van start. Met Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en wildcardhouder Tim van Rijthoven doen er bij de mannen drie Nederlanders mee. Arantxa Rus is de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi bij de vrouwen.