Iga Swiatek geniet van de aanwezigheid van Serena Williams op Wimbledon. De Poolse nummer één van de wereld heerst momenteel in het vrouwentennis, maar geeft toe dat ze verlegen was toen ze toenadering zocht tot de 23-voudig Grand Slam-winnares.

"Ik was behoorlijk overweldigd toen ik haar zag", zei de 21-jarige Swiatek zaterdag op de persconferentie. "Ik kreeg een beetje het gevoel alsof ik nieuw was. Ik wist daardoor ook niet goed hoe ik moest reageren."

Hoewel Swiatek recent Roland Garros overtuigend op haar naam schreef én 35 partijen op rij ongeslagen is, zijn de ogen in Londen veelal gericht op Williams. De veertigjarige Amerikaanse maakt na een jaar afwezigheid haar rentree op de tennisbaan.

"Ik wilde haar ontmoeten, maar ik zag dat ze veel mensen om zich heen had en ik ken haar team niet", vervolgde Swiatek. "Het was best raar, maar het leek even alsof we twee jaar terug in de tijd waren gegaan en dat ik net als toen te verlegen was om even iemand gedag te zeggen."

"Maar ik voel aan alles dat het geweldig is om haar hier te zien. Ze is een legende", aldus Swiatek, die haar toernooi dinsdag op het centercourt begint met een partij tegen de Kroatische Jana Fett (WTA-254).

Serena Williams staat volop in de belangstelling op Wimbledon. Serena Williams staat volop in de belangstelling op Wimbledon. Foto: Getty Images

'Nog steeds het gevoel dat ik aan gras moet wennen'

Hoewel Swiatek op dit moment ongenaakbaar lijkt, staat ze niet bekend als beste grasspeelster. De Poolse nam twee keer eerder deel aan Wimbledon. Bij haar eerste deelname strandde ze in de openingsronde en vorig jaar kwam ze tot de vierde ronde.

"Ik heb nog steeds het gevoel dat ik aan tennis op gras moet wennen", zei Swiatek. "Vorig jaar was het zo'n toernooi waarvan ik niet wist wat ik moest verwachten. Maar na elke partij realiseerde ik me dat ik me steeds beter voelde."

"Dit jaar heb ik tien dagen op gras gespeeld, dus dat is niet veel. Ik had niet veel tijd om me voor te bereiden. Maar ik probeer gewoon zonder verwachtingen te spelen."

Wimbledon begint maandag en duurt tot en met 10 juli. Bij de vrouwen komt er sowieso een nieuwe titelhouder. De Australische Ashleigh Barty won vorig jaar, maar is gestopt met tennis.