Novak Djokovic heeft zaterdag herhaald dat hij zich absoluut niet laat vaccineren tegen COVID-19, ook al mag hij daardoor waarschijnlijk niet meedoen aan de US Open. De Serviër ziet de in zijn ogen gedwongen absentie in New York als extra motivatie om de komende weken goed te presteren op Wimbledon.

Twee dagen voor de start van Wimbledon werd de 35-jarige Djokovic op een persconferentie in Londen gevraagd of hij nog altijd zeker is van zijn besluit om zich niet te laten vaccineren. "Ja", zei hij overtuigend. "Ik zou heel graag naar de Verenigde Staten gaan, maar onder deze omstandigheden is dat onmogelijk."

Vorig jaar won Djokovic Wimbledon en haalde hij op de US Open de eindstrijd. Hij mocht destijds nog meedoen aan het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, omdat vaccinatie nog niet verplicht was om toegang te krijgen tot de Verenigde Staten. Nu is dat anders en het lijkt erop dat dat in augustus, als de US Open van start gaat, ook zo zal zijn.

"Het is aan de Amerikaanse regering om een beslissing te nemen over het toelaten van mensen zonder vaccinatie tegen COVID-19. Ik kan niets doen om de situatie te veranderen."

Novak Djokovic trainde zaterdag op de grasbanen van Wimbledon. Foto: Getty Images

Djokovic is als eerste geplaatst

Eerder dit jaar werd Djokovic geweigerd op de Australian Open, maar op Roland Garros was hij, evenals op Wimbledon, wel welkom. De nummer drie van de wereldranglijst is als eerste geplaatst op het Londense gras. "Dat ik de US Open waarschijnlijk moet missen, motiveert me om het hier extra goed te doen."

Daniil Medvedev, de nummer één van de wereldranglijst, mag niet aan Wimbledon deelnemen. De organisatie van het belangrijkste grastoernooi van het jaar weert alle spelers uit Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook Alexander Zverev, de mondiale nummer twee, ontbreekt in Londen. De Duitser heeft een enkelblessure.

Djokovic jaagt op Wimbledon op zijn 21e Grand Slam-titel en daarmee zou hij de geblesseerde Roger Federer (twintig titels) voorbijgaan. Rafael Nadal is na zijn eindzeges dit jaar op de Australian Open en Roland Garros recordhouder met 22 titels.