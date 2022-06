Tim van Rijthoven komt maandag direct in actie op Wimbledon. De Grand Slam-debutant neemt het op baan 11 op tegen de Argentijn Federico Delbonis. Tallon Griekspoor speelt ook op de openingsdag, terwijl Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus tot dinsdag moeten wachten.

De 25-jarige Van Rijthoven kreeg na zijn historische toernooizege bij de Libéma Open in Rosmalen een wildcard voor Wimbledon, waardoor hij maandag voor het eerst een duel mag spelen in het hoofdtoernooi van een Grand Slam.

De nummer 105 van de wereld speelt in de derde partij op baan 11 tegen Delbonis (ATP-85). De gravelspecialist werd bij zijn vorige zes Wimbledon-deelnames telkens uitgeschakeld in de eerste ronde.

Het programma op baan 11, een van de buitenbanen in Londen, begint maandag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Voor Van Rijthoven-Delbonis worden eerst nog een mannen- en een vrouwenpartij gespeeld.

Griekspoor moet op de openingsdag ook wachten op een mannen- en vrouwenpartij. Hij treft in de derde wedstrijd op baan 16 de Italiaan Fabio Fognini (ATP-62). De Nederlandse nummer 53 van de wereld verloor vorig jaar bij zijn Wimbledon-debuut in de eerste ronde.

Van de Zandschulp (tegen de veertigjarige Spanjaard Feliciano López) en Rus (tegen de Amerikaanse qualifier Catherine Harrison) spelen hun eersterondepartij op dinsdag.

Djokovic opent centercourt

Traditiegetrouw opent de titelverdediger bij de mannen maandag het centercourt van Wimbledon. Novak Djokovic speelt vanaf 14.30 uur Nederlandse tijd op de grootste baan tegen de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo (ATP-75).

Djokovic is als eerste geplaatst op de All England Lawn Tennis and Croquet Club, omdat de mondiale nummer één Daniil Medvedev niet mag meedoen. Wimbledon weert alle Russen en Belarussen vanwege de oorlog in Oekraïne.