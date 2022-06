Serena Williams wist de afgelopen maanden niet zeker of ze zou terugkeren op de tennisbaan. De veertigjarige Amerikaanse, die komende week op Wimbledon na een jaar haar rentree in het enkelspel maakt, had tijd nodig om bij te komen van een lastige periode.

"Ik had eigenlijk geen plannen en wist niet of en wanneer ik weer zou gaan tennissen", zei Williams zaterdag op een persconferentie in Londen. "Ik had het afgelopen jaar nodig om fysiek en mentaal te herstellen."

De tennislegende speelde vorig seizoen slechts zes toernooien. In haar eersterondepartij op Wimbledon liep ze een zware hamstringblessure op, waarna ze lange tijd niet meer in actie kwam en amper wat van zich liet horen in de tenniswereld.

"Vorig jaar was zwaar. Voor mijn gevoel was ik na Wimbledon de hele tijd geblesseerd", aldus Williams. "Ik scheurde mijn hamstring af. Dat wens ik niemand toe. Daarna heb ik er alles aan gedaan om de US Open te halen, maar dat lukte niet. Vervolgens heb ik mijn rackets een tijd opgeborgen, zodat ik volledig kon herstellen. Het was gewoon een heel lastige blessure die ik had. Het was geen leuke tijd."

Serena Williams trainde vrijdag op het (overdekte) centercourt van Wimbledon. Serena Williams trainde vrijdag op het (overdekte) centercourt van Wimbledon. Foto: ANP

'Ik vind het cool om weer op de baan te staan'

Williams, die is afgezakt naar de 1.204e plek op de wereldranglijst, kondigde anderhalve week geleden aan dat ze op Wimbledon na een jaar afwezigheid haar rentree maakt. Deze week speelde ze ter voorbereiding al twee dubbelpartijen met de Tunesische Ons Jabeur bij het WTA-toernooi van Eastbourne.

"Ik wilde dubbelen om te kijken hoe ik me voelde en het ging heel goed. Achteraf had ik in Eastbourne misschien ook wel in het enkelspel kunnen uitkomen", aldus de zevenvoudig Wimbledon-winnares. "Ik voel me beter dan ik twee, drie maanden geleden had kunnen denken. Het was een verrassende, maar vooral leuke ervaring. Ik vond het cool om weer op de baan te staan."

Williams neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen de Française Harmony Tan, de nummer 113 van de wereld. In de derde ronde wacht voor de wildcardhoudster mogelijk al een duel met de als zesde geplaatste Tsjechische Karolína Plísková, de verliezend finalist van vorig jaar.

"Wat voor mij een goed resultaat zal zijn op Wimbledon? Ik denk dat jullie het antwoord op die vraag wel weten", zei Williams met een lach tegen de aanwezige journalisten. De 23-voudig Grand Slam-winnares hoopt nog steeds het record van de Australische Margaret Court (24 Grand Slam-titels) te evenaren. "Het is wat surrealistisch om hier weer te zitten, maar ik ben vooral erg blij dat ik terug ben op Wimbledon. Dit is zo'n geweldige plek."

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint maandag. Williams komt dinsdag voor het eerst in actie.