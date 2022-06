Botic van de Zandschulp is vrijdag bij de loting van Wimbledon gekoppeld aan de veertigjarige Feliciano López. Wildcardhouder Tim van Rijthoven maakt zijn Grand Slam-debuut tegen Federico Delbonis, Tallon Griekspoor treft Fabio Fognini en bij de vrouwen start Arantxa Rus met een partij tegen qualifier Catherine Harrison.

De als 21e geplaatste Van de Zandschulp treft met López een specialist op gras. De ervaren Spanjaard doet voor de twintigste keer mee aan Wimbledon en haalde in 2008 en 2011 de kwartfinales. Inmiddels is hij afgezakt naar de 214e plek op de wereldranglijst.

Van Rijthoven (ATP-105) en Griekspoor (ATP-53) zitten in de bovenste helft van het schema. De 25-jarige Van Rijthoven, die een wildcard kreeg na zijn historische toernooizege bij de Libéma Open in Rosmalen, neemt het in de eerste ronde op tegen Delbonis (ATP-85). De Argentijn strandde bij zijn vorige zes Wimbledon-deelnames steevast in de eerste ronde. Griekspoor speelt tegen de Italiaan Fognini (ATP-62), die ook geen groot fan is van grastennis.

Het is de eerste keer dat Van Rijthoven meedoet aan een Grand Slam-toernooi. Voor Griekspoor en Van de Zandschulp is het de tweede keer dat ze spelen op Wimbledon. Griekspoor strandde vorig jaar in de eerste ronde tegen de Duitser Alexander Zverev. Voor Van de Zandschulp was de tweede ronde het eindstation.

Rus is de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi in Londen. Ze neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Harrison (WTA-264). De Nederlandse is de nummer 86 op de WTA-ranglijst en plaatste zich rechtstreeks voor het Grand Slam-toernooi.

Het is de zesde keer dat Rus meedoet aan Wimbledon. Haar beste prestatie behaalde ze in 2012, toen ze een plek bij de beste 32 op het Grand Slam-toernooi bemachtigde.

Deelname oud-winnaar Halep onzeker

Oud-winnares Simona Halep lootte tegen de Tsjechische Karolína Muchová, maar het is nog maar de vraag of de oud-winnares kan meedoen in Londen. De dertigjarige Roemeense moest vrijdag zich vanwege een nekblessure afmelden voor de halve finales van het WTA-toernooi in Bad Homburg in Duitsland. Halep versloeg in 2019 Serena Williams in de finale van Wimbledon.

De veertigjarige Williams keert na een jaar afwezigheid door een hamstringblessure terug in het enkelspel. Via een wildcard werd de Amerikaanse toegelaten tot Wimbledon, het toernooi dat ze zeven keer won. Ze speelt in de eerste ronde tegen Harmony Tan (WTA-113) uit Frankrijk.

De nummer één van de wereld, Iga Swiatek, treft de Kroatische Jana Fett (WTA-254) in de openingsronde. De Poolse won enkele weken geleden Roland Garros. Haar beste prestatie op Wimbledon was het behalen van de kwartfinales in 2021.

Wimbledon begint maandag en duurt tot en met 10 juli. De titel bij mannen wordt verdedigd door Novak Djokovic. Bij de vrouwen komt er sowieso een nieuwe titelhouder. De Australische Ashleigh Barty won vorig jaar, maar is gestopt met tennis.