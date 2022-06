Tallon Griekspoor is er donderdag niet in geslaagd om voor het eerst in zijn carrière de halve finales van een ATP-toernooi te bereiken. De Nederlander verloor in de kwartfinales op Mallorca.

De 25-jarige Griekspoor ging op het Spaanse grastoernooi verrassend met 7-5, 6-7 (5) en 2-6 onderuit tegen de Zwitserse qualifier Antoine Bellier.

Voor Griekspoor was het de uitgelezen kans om voor het eerst de halve eindstrijd van een ATP-toernooi te halen, want Bellier bezet op de wereldranglijst de 303e plaats. De Haarlemmer begon goed aan de partij en trok de eerste set via een break in de elfde game naar zich toe.

In het tweede bedrijf ging de strijd lang gelijk op. Bellier kreeg in de twaalfde game drie setpunten, maar Griekspoor werkte die weg en sleepte er een tiebreak uit. Daarin kwam de nummer 53 van de wereld met 4-2 voor, maar gaf hij zijn voorsprong uit handen en verloor hij de set.

Griekspoor was daardoor van slag en leverde in de derde set al snel zijn service in. Die klap kwam hij niet meer te boven, waarna Bellier uitliep naar 5-2 en het karwei na ruim twee uur spelen afmaakte op zijn tweede matchpoint.

Antoine Bellier is de nummer 303 van de wereld. Foto: Getty Images

Medvedev uitgeschakeld door Bautista Agut

In de halve eindstrijd neemt Bellier het op tegen Roberto Bautista Agut. De Spanjaard rekende in de kwartfinales af met nummer één van de wereld Daniil Medvedev: 6-3 en 6-2. De andere halve finale gaat tussen Stéfanos Tsitsipás en de Fransman Benjamin Bonzi.

Griekspoor was de laatst overgebleven Nederlander op Mallorca. Dinsdag werd Botic van de Zandschulp in de eerste ronde uitgeschakeld door Marcos Giron.

Voor Griekspoor en Van de Zandschulp was het ATP-toernooi op Mallorca hun laatste optreden voor Wimbledon. Het Grand Slam-toernooi in Londen begint maandag.