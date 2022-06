Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De Zeeuwse verloor in de derde en laatste kwalificatieronde voor het Grand Slam-toernooi.

De dertigjarige Pattinama-Kerkhove ging in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse Christina McHale: 6-7 (3) en 5-7. De partij op het Londense gras duurde bijna twee uur.

In de eerste set kwam Pattinama-Kerkhove tot tweemaal toe een break voor, maar sleepte McHale er een tiebreak uit. Daarin was de nummer 242 van de wereld duidelijk de sterkste. Ook in de tweede set gaf de Nederlandse tot tweemaal toe een break voorsprong uit handen.

Pattinama-Kerkhove stond twee keer in het hoofdschema in Londen. Bij haar debuut in 2019 strandde de nummer 142 van de wereld in de eerste ronde. Vorig jaar won ze in de openingsronde verrassend van Svetlana Kuznetsova. De Spaanse oud-winnares Garbiñe Muguruza bleek vervolgens duidelijk een paar maatjes te groot.

Door het verlies van Pattinama-Kerkhove is Arantxa Rus de enige Nederlandse deelneemster aan het vrouwentoernooi van Wimbledon. Eerder strandde Arianne Hartono in de tweede kwalificatieronde en bleven Suzan Lamens en Indy de Vroome steken in de eerste kwalificatieronde.

Bij de mannen doen Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en de met een wildcard uitgenodigde Tim van Rijthoven mee.