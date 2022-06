Lesley Pattinama-Kerkhove is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van Wimbledon. De dertigjarige Nederlandse won woensdag met 7-5, 2-6 en 6-4 van de Spaanse Andrea Lázaro García.

Pattinama-Kerkhove neemt het in de derde ronde op tegen de Slowaakse Viktória Kuzmová of de Amerikaanse Christina McHale. Als ze die partij wint, verdient ze een ticket voor het hoofdtoernooi.

Het zou dan voor de derde keer zijn dat haar dat lukt. Bij haar debuut in 2019 strandde de in Spijkenisse geboren tennisster in de eerste ronde. Vorig jaar won ze in de openingsronde verrassend van Svetlana Kuznetsova. De Spaanse oud-winnares Garbiñe Muguruza bleek vervolgens duidelijk een paar maatjes te groot.

Later op de dag speelt ook Arianne Hartono haar tweede kwalificatiepartij. Zij treft de Amerikaanse Emina Bektas.

Suzan Lamens en Indy de Vroome werden dinsdag in de kwalificaties uitgeschakeld. Arantxa Rus is als enige Nederlandse tennisster dankzij haar ranking direct toegelaten. Bij de mannen doen Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en de met een wildcard uitgenodigde Tim van Rijthoven mee.