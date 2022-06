Tallon Griekspoor heeft woensdag de kwartfinales van het grastoernooi op Mallorca bereikt. De Nederlander kwam tegen Alex Molcan een achterstand te boven en won in drie sets: 0-6, 6-3 en 7-6 (3).

De 25-jarige Griekspoor begon zeer matig aan de wedstrijd tegen Molcan, de nummer vijftig van de wereld. Griekspoor, die drie plekken lager staat, kwam totaal niet in zijn spel en verloor in de eerste set alle games.

In de tweede set brak hij zijn Slowaakse tegenstander in de vijfde game (3-2) en die break gaf hij in het restant van de set niet meer weg. In de beslissende set stonden Griekspoor en Malcon geen enkele break af, waarna een tiebreak uitkomst moest bieden. Daarin plaatste de Nederlander de eerste minibreak (4-2) om vervolgens de partij op zijn naam te schrijven.

In zijn kwartfinalepartij neemt Griekspoor het op tegen Antoine Bellier. De nummer 303 van de wereldranglijst won eerder op de dag verrassend van Pablo Carreño Busta, de mondiale nummer negentien.

Griekspoor is de nog enig overgebleven Nederlander op Mallorca. Dinsdag werd Botic van de Zandschulp in de eerste ronde uitgeschakeld door Marcos Giron, de nummer 67 van de wereld.

Voor Griekspoor en Van de Zandschulp is het ATP-toernooi op het Spaanse eiland hun laatste optreden voor Wimbledon. Het Grand Slam-toernooi in Londen begint maandag.